Maître Gims enflamme la place Jemaa El Fna à Marrakech

Le chanteur congolais, Maître Gims, a créé l’événement à Marrakech, en cette fin d’année 2018 en animant vendredi soir, un concert inoubliable à la mythique place Jemaa El Fna à l’occasion de la 2è édition de “Stars in the place”.

Maître Gims, qui avait déjà répondu présent l’année dernière pour la première édition de ce concert gratuit en plein air, a ainsi fêté ses nouvelles retrouvailles avec le public marocain par une soirée musicale très exceptionnelle et de haute facture qui a aussi connu la participation d’artistes marocains de renom.

Des milliers de fans de cette star de la chanson, dont le style musical est influencé par le hip-hop et la dance, avec des touches pop et latino, ont vibré pendant près de deux heures au rythme d’une soirée unique et inoubliable avec une mise en scène grandiose mise en place par des professionnels du monde du spectacle.

