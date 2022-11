L’exposition « Melehi à Loft Art Gallery 2009-2020 » revient sur plus d’une dizaine d’années de collaboration entre Melehi et la galerie Loft, coïncidant avec l’ouverture de la galerie en 2009.

Les galeristes Myriem et Yasmine Berrada Sounni offrent leur expérience partagée à travers les œuvres sélectionnées de chacune des quatorze expositions, et nous dévoilent les œuvres rares de chaque décennie de la carrière de l’artiste.

« Il ne s’agit pas de faire une rétrospective, mais plutôt de raconter l’histoire de la complicité entre un artiste et sa galerie, et de témoigner humblement de notre grande admiration pour l’artiste et pour l’homme qui a si bien marqué toutes les époques de sa carrière artistique », explique Myriem Berrada Sounni.

Pour cet artiste, son art était indissociable du monde autour de lui. En empruntant les éléments du monde naturel, il a créé un langage propre à lui-même pour évoquer les thèmes chers à lui. Selon Yasmine Berrada Sounni, cet élan n’a jamais diminué :

« Il m’arrive de penser qu’on ne s’est pas encore suffisamment arrêté sur sa dernière décennie, pour prendre le temps de regarder l’évolution de son œuvre et combien ses propos étaient dans l’air du temps. En quoi étaient-ils importants ? Comment raisonnent-ils dans son discours premier et comment subliment-ils la genèse de son travail ? Il traitait ses sujets – les catastrophes climatiques en flammes, le corps féminin en courbes, les astres, les arbres et les ondes, bref, la force de notre monde naturel – de manière si précise, si avant-gardiste, engagée et sincère. Comment les expositions de ces dix dernières années illustrent une nouvelle fois le pouvoir de son œuvre ? Intemporel et résolument contemporain… ».

Cette exposition permettra ainsi de « contempler les dix dernières années d’expositions de Melehi, à travers le recueil de ses propos avertis et éveillés, pour admirer l’oeuvre de cet artiste mûr, une force de la nature lui-même, à l’apogée de son parcours artistique », poursuit Myriem Berrada Sounni.