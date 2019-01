Livres. "Une chute infinie" ou le suicide magnifié de Mohamed Leftah

A Settat, un adolescent se donne la mort devant sa classe, sidérée. L'écrivain Mohamed Leftah était un des élèves. Des années plus tard, l'écrivain avait livré une chronique touchante où il "célèbre la beauté du geste".

"Cher Monsieur Cicccion.Je vous prie de dire à ma mère de me pardonner. Je souhaite un bonheur éternel à Nabil.

Quand Monsieur Ciccion, le visage blanc comme un linge et les mains tremblantes, commencera à lire et à essayer de comprendre, sans y parvenir, le sens de cette missive, si claire et si limpide pourtant dans son laconisme même, l'adolescent qui vient à peine de la libeller, sera déjà étendu sur le sol en terre battue de la cour"

Et si l'on sublimait le suicide? Feu Mohamed Leftah a dit cap. Touché par ce drame auquel il a assisté dans ses années de jeunesse, Leftah avait écrit une petite chronique intitulée "Une chute infinie" pour lui donner une allure nouvelle, gracieuse, poétique et perturbante. Dans cet ouvrage Leftah a magnifié l'immonde dans l'espoir de sauver de l'oubli ce "dormeur de cour " bien courageux qui, tel un athlète a plongé dans la mer de l'éternité.

Parue tout d'abord initialement aux Éditions La Différence en 2008, "la chute infinine" a été republiée en 2018 par l'édition La Croisée des Chemins qui a voulu rendre hommage à Feu Mohamed Leftah en publiant d’octobre 2018 à décembre 2019 plusieurs de ses ouvrages.

Né en 1946 à Settat, Mohamed Leftah est souvent décrit comme étant une figure emblématique de la littérature marocaine. Il commence sa carrière d'écrivain dans les années 1990, avec la parution en 1992 de Demoiselles de Numidie (Éditions de l'Aube). Il renonce ensuite à publier ses textes jusqu'à ce que Salim Jay le fasse découvrir auprès des Éditions de la Différence qui éditeront le restant de son œuvre à partir de 2006, dont Au bonheur des limbes, Une fleur dans la nuit ou encore Un martyr de notre temps. Mohamed Leftah meurt en 2008 en Égypte où il vivait depuis l'an 2000.