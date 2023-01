Le prix koweïtien « Al Multaqa » de la nouvelle (short story) arabe a rendu publique sa liste restreinte pour l’année 2021-2022, comprenant cinq œuvres, dont celle du Marocain Anis Al Rafei.

Né à Casablanca en 1976 et titulaire d’un diplôme de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines en Linguistique et Critique littéraire moderne, Anis Al Rafei est l’un des nouvellistes les plus connus au Maroc et dans le monde arabe. Il a été sélectionné parmi sept écrivains distingués pour participer à la deuxième édition du Prix international de la fiction arabe.

« Le jury a pris en compte, lors de la sélection des œuvres en lice, plusieurs éléments constitutifs », ont expliqué les organisateurs, notant que l’Université américaine du Moyen-Orient met les dernières touches en vue de l’organisation de la cérémonie de remise des prix, qui se tiendra lors de la première semaine de février, et sera marquée par un programme culturel arabe et international avec la participation de plusieurs personnalités.

Outre Anis Al Rafei, Al Azhar Al Zinad (Tunisie), Youssef Damra (Jordanie), Diaa Jbeili (Irak) et Muhammad Rafi (Egypte) sont également en lice pour le prix de cette édition.

« Al Multaqa » prize for arabic short story avait annoncé, en octobre dernier, la liste élargie de sa cinquième édition, qui comprenait dix œuvres, dont celle de Anis Al Rafei.