Cette année, l’Institut français du Maroc a choisi la thématique «Art et Territoire» pour sa nouvelle programmation culturelle 2022-2023.

Pendant une année, en lien avec de nombreux partenaires, français et marocains, l’Institut français du Maroc explorera les nouvelles pratiques culturelles qui mettent en relation l’art avec le patrimoine marocain, matériel et immatériel, interrogent le développement urbain, l’appropriation de l’espace public, ou encore notre rapport à l’environnement.

En suscitant des rencontres toujours plus nombreuses entre artistes français et marocains, cette programmation culturelle, profondément ancrée dans le paysage local, favorisera la participation de tous les publics, dans un dialogue de proximité. Réunissant plusieurs voix d’artistes, de chercheurs mais aussi d’acteurs quotidiens du territoire local, cette nouvelle programmation sera marquée par des projets exceptionnels autour de l’architecture, du design, de la musique, du théâtre, de la danse, du cinéma, des arts visuels, de la littérature et du débat d’idées.

L’espace public, vecteur d’ancrage des échanges artistiques

La réflexion autour de la valorisation du patrimoine par l’art contemporain ou l’appropriation par les artistes de nouveaux territoires d’expression suscite aujourd’hui de nombreuses initiatives locales et nationales qui seront mises en lumière par l’Institut français du Maroc afin de renforcer l’ancrage local des échanges artistiques entre la France et le Maroc.

Au programme :

▪ Des expériences itinérantes et nomades initiées par l’Institut français du Maroc comme le Bibliotobiss, véritable Institut sur roues qui sillonne le Royaume à la rencontre du jeune public des zones rurales et la caravane chamelière Kafila, résidence nomade artistique et scientifique de 32 jours ;

▪ Des spectacles dans l’espace public, avec notamment la compagnie XY avec son spectacle circassien Möbius ainsi que la compagnie La Migration qui présentera au public son spectacle Lieux Dits ;

▪ La danse verticale sur les façades patrimoniales, nouveauté de cette programmation, avec la compagnie Retouramont et sa Danse des Cariatides qui explorera l’espace aérien ;

▪ Le Street art et le mapping géant, avec notamment Christian Guémy connu sous le nom de C215, qui transforme les murs en lieux d’humanité, Hydrane LO (H2O) et Charlie Philippon qui réaliseront une fresque géante à Tanger, ou encore du vidéo-mapping orchestré par Jacques-André Dupont avec ED Oner et DJ Omary ;

▪ L’architecture, le design et des projets collectifs seront notamment au rendez-vous avec les constructions monumentales d’Olivier Grossetête, le projet Khamsa Kuff ou le programme Design en Résidence qui permettra à de jeunes créateurs de travailler avec les artisans de Tétouan ;

▪ Les Rendez-vous de la philosophie, événement phare et récurrent de la programmation qui accueillera une trentaine de philosophes français, marocains et de diverses nationalités dont Jean Christophe Bailly et Jacques Rancière.

L’Institut français du Maroc accueille également tout le long de l’année plusieurs figures reconnues de la scène contemporaine dont les actrices Romane Bohringer et Lyna Khoudri, le comédien, conteur et metteur en scène Étienne Minoungou, le directeur artistique et chorégraphe Taoufiq Izeddiou, le photographe Antoine d’Agata, ou encore l’auteur Pascal Rambert.

La dimension environnementale au cœur de la thématique

L’Institut français du Maroc est un acteur engagé du développement durable. La programmation consacrera deux temps spécifiques à l’environnement à savoir « Demain dès Aujourd’hui », événement culturel visant à promouvoir et soutenir l’éco-citoyenneté et la transition écologique, ainsi que le festival « Les Océanes », rendez-vous annuel dédié à l’environnement à travers les arts, le sport et l’éducation.

Un soutien continu aux talents locaux

Au-delà de ces temps forts qui rythment la programmation annuelle, l’Institut français du Maroc continuera de se tenir aux côtés de la scène culturelle marocaine et à promouvoir le dialogue entre artistes français et marocains, accompagnant les talents émergents et associations locales, les encourageant à créer et diffuser leurs œuvres au Maroc, en France et au-delà, à travers plusieurs résidences artistiques et concours créatifs.

«Art et Territoire, une invitation à arpenter, par l’expérience artistique et la pensée, les vastes territoires des rencontres franco-marocaines», souligne Agnès Humruzian, directrice générale de l’Institut français du Maroc.