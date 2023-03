L’humoriste Amine Radi en tournée au Maroc pendant Ramadan

L’humoriste marocain Amine Radi prévoit une tournée de son dernier spectacle « L’expert humoriste » à Rabat, Fès et Casablanca, respectivement les 5, 6 et 7 avril prochains.

Voilà de quoi prévoir un bel after-ftour pendant Ramadan. L’humoriste marocain à succès Amine Radi est de retour au bercail pour trois dates de son deuxième et dernier spectacle « L’expert humoriste ». Il se produira à Rabat (théâtre Mohammed V), Fès (Mégarama) et Casablanca (Studio des Arts vivants), respectivement les 5, 6 et 7 avril prochains, à 22h.

Amine Radi débute sa carrière avec des vidéos humoristiques diffusées sur Internet et récolte rapidement des millions de vues. Avec son gimmick #vadormirva devenu culte, toutes les vidéos du jeune humoriste font le buzz sur les réseaux sociaux dépassant le million de vues dans la majorité des cas.

Après être passé au Jamel Comedy Club, où il se fait largement connaître, le comédien installé à Paris se lance dans le one-man-show avec un spectacle intitulé «Va dormir va» qui rencontre un grand succès auprès du public en France, au Maroc, au Canada et en Algérie.

En 2022, Amine Radi revient avec un deuxième spectacle très personnel, intitulé «L’expert humoriste» en pied de nez à l’expert comptable qu’il aurait pu être après des études dans cette voie.

Il se produit dans toute la France, mais également en Belgique, au Maroc et en Suisse. Presque toutes ses dates affichent complet.

Pendant l’une de ses anciennes tournées au Maroc en 2019 et à quelques jours d’un show à Casablanca, Amine Radi, avait publié un live où il a été malmené par un policier. Le jeune humoriste y déclare qu’un policier lui a demandé de stationner en l’insultant puis l’a cogné au visage. Avant de finir sa phrase, on voit le policier l’attaquer de nouveau. La DGSN avait ouvert une enquête et l’humoriste avait à son tour retirer sa plainte.