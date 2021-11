Lire aussi. « Haut et fort » de Nabil Ayouch primé lors des Journées Cinématographiques de Carthage

Réputée pour l’exigence et la qualité de sa programmation, la manifestation s’est taillée une place de choix parmi les rendez-vous cinématographiques du Royaume. Au fil des années, un lien solide s’est tissé avec un public assidu et fidèle : plus de 12.000 spectateurs en moyenne se retrouvent chaque année pour les Semaines du film européen.

Les Semaines du film européen sont organisées depuis 1991 par l’Union européenne au Maroc en collaboration avec les ambassades et instituts culturels des Etats membres de l’UE, et en partenariat avec le Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, le Centre Cinématographique Marocain, la Fondation Hiba, l’Ecole Supérieure des Arts Visuels de Marrakech, le cinéma Le Colisée (Marrakech), le cinéma Rif (Casablanca), le cinéma Renaissance (Rabat) et la Chambre de Commerce, d’Industrie et des Services Souss-Massa (Agadir).