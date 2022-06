La Fondation nationale des musées du Maroc organise le mercredi 22 juin «La nuit des musées et des espaces culturels», lors de laquelle les 40 musées et galeries ouvriront gratuitement leurs portes aux visiteurs de 18h à minuit.

Cet évènement placé sous le haut patronage du roi Mohammed VI et organisé par la FNM, la Fondation Jardin Majorelle et le Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la communication, marquera la première nocturne à échelle nationale.

[ ÉVÉNEMENT ] Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu L’assiste, La nuit des musées et des espaces culturels marquera la première nocturne à échelle nationale. pic.twitter.com/mpIU2dt2I2 — Fondation Nationale des Musées du Maroc (@FNMusees) June 16, 2022

Ainsi, 40 musées et galeries à Casablanca, Rabat, Marrakech ou encore Oujda ouvriront leurs portes gratuitement. «L’occasion pour un large public de découvrir, ou de redécouvrir, les collections permanentes et les expositions temporaires de ces espaces», indique un communiqué de la FNM.