Les musées du Maroc ouvriront gratuitement le 22 juin de 18 heures à minuit. Plusieurs expositions vous attendent dans 40 musées et galeries à travers le royaume. H24Info vous propose une petite sélection.

Rabat

L’exposition «Touhami ENNADRE – QASIDA NOIRE» sera présentée du mercredi 22 juin au 30 janvier 2023, au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain. Une plongée dans l’univers noir, mais pas sombre du photographe franco-marocain Touhami Ennadre, Lauréat du prix de la critique internationale aux Rencontres de la photographie d’Arles.

«Je suis un peintre dans le noir ; le noir, c’est l’autre, c’est la place de l’autre», explique l’artiste, qui veut s’adresser aux jeunes de son pays natal. «Si, c’est possible, je l’ai fait, ouvrez vos yeux, votre cœur, et travaillez sans jamais rien négliger», dit-il à son jeune public.

Casablanca

Une performance live ça vous dit . Le graffeur Aouina vous attend à l’Atelier 21 à partir de 18h pour vous en mettre plein la vue. L’occasion aussi pour vous de découvrir ou redécouvrir l’exposition collective de street art, la ville devant soi, inaugurée le 14 juin dernier et rassemblant 16 artistes.

Marrakech

Le musée National du tissage et du tapis – Dar si Saïd, accueille, du 8 juin au 2 août 2022, « Deux visages : Collection des kilims de Pirot au Musée Ethnographique de Belgrade». Vous pourrez ainsi découvrir l’héritage du tissage du tapis serbe et ses valeurs culturelles, historiques et artistiques.

Tanger

Tangérois ou si vous êtes de passage par Tanger, visitez la Villa Harris, inaugurée en novembre 2021 et qui recèle bien des trésors. La villa imaginée et construite à la fin du XIXe siècle par le Britannique Walter Burton Harris, journaliste – envoyé spécial du journal The Times, abrite des tableaux d'artistes majeurs du début du XXe siècle.

Frank Tapiro, Jacques Majorelle, Claudio Bravo ou encore Edy-Legrand se confrontent aux œuvres des premières générations d’artistes marocains qui ont façonné la modernité artistique du royaume, tels que Ben Ali R’bati et Mohamed Sarghini, Jilali Gharbaoui, Fatima Hassan, Mohamed Hamri ou encore Farid Belkahia, écrit la Fondation Nationale des musées du Maroc.

-Rabat :

Musée Mohammed VI d’Art Moderne et Contemporain

Musée de l’Histoire et des Civilisations

Musée National de la Photographie

Galerie de Bab Rouah

Galerie Bab Kébir

Galerie Mohamed El Fassi

Galerie Abla Ababou

Villa des Arts de Rabat

Galerie D’Art « Espace Expressions CDG »

Galerie Banque Populaire

Galerie Marsam

Instituto Cervantes de Rabat

Musée Bank Al Maghrib (histoire de la monnaie)

Musée Barid Al Maghrib (histoire de la poste marocaine)

Musée de Maroc Télécom (histoire des télécommunications)

-Casablanca

Musée Fondation Abdderahman Slaoui

Musée du Judaïsme Marocain

Villa des Arts de Casablanca

American Arts Center

Artorium Fondation TGCC

Galerie 38

Galerie d’Art Marsam Casablanca

L’Atelier 21

So Art Gallery

-Tanger

Musée la Kasbah des Cultures Méditerranéennes

Villa Harris – Musée de Tanger

Musée la Kasbah, Espace d’art contemporain

Galerie Dar d’Art

Gallery Kent

Instituto Cervantès Tanger

-Marrakech

Jardin Majorelle

Le Musée Pierre Bergé des Arts Berbères

Musée Yves Saint Laurent Marrakech

Musée des Confluences – Dar El Bacha

Musée National du Tissage et du Tapis Dar Si Saïd

Musée Farid Belkahia

Fondation Montresso

MACAAL

-Tétouan

Musée Bab El Oqla

Musée Archéologique de Tétouan

Instituto Cervantès Tétouan

Galerie Fakhar

Galerie du Centre d’Art Moderne de Tétouan

Galerie Bertuchi de Tétouan

Galerie Mohamed Serghini

-Safi

Musée National de la Céramique de Safi

-Meknès

Dar Jamaï , Musée National de la Musique

-Oujda

Galerie d’Art de Oujda

Galeries d’Exposition du Théâtre Mohammed VI de Oujda

-Fès

Galerie Mohamed Kacimi de Fès