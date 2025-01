L’année 2024 a été marquée par une riche diversité d’événements culturels au Maroc, soulignant l’importance de la préservation de son patrimoine et de la promotion de sa scène artistique. Voici une sélection des moments forts qui ont animé la scène culturelle marocaine en 2024.

Festival de musique Gnaoua d’Essaouira

Le festival de musique Gnaoua, l’un des plus emblématiques du Maroc, a célébré cette année sa 25ème édition, du 27 au 29 juin 2024. Ce festival, consacré à la musique Gnaoua, a rassemblé plus de 400 artistes venus de 14 pays, avec pas moins de 53 concerts. L’événement a attiré près de 400.000 spectateurs, qui ont pu découvrir des performances de musiciens traditionnels et des collaborations avec des artistes du monde entier.

Inauguration du Grand Théâtre de Rabat

C’est l’un des évènements culturels majeurs de l’année 2024. L’inauguration du Grand Théâtre de Rabat le 29 octobre 2024 marque un tournant important pour la scène culturelle du Maroc. Cette infrastructure géante a été inaugurée par la princesse Lalla Hasnaa, en présence de Brigitte Macron, le 29 octobre. Ce théâtre vient enrichir l’écosystème culturel de la capitale marocaine et renforce son statut de capitale culturelle du Royaume.

Rabat, capitale mondiale du livre en 2026

La ville de Rabat a été désignée capitale mondiale du livre 2026 par l’UNESCO en octobre 2024. Il s’agit d’une annonce marquante, soulignant le rôle important de Rabat dans la promotion de la littérature et des échanges culturels à l’échelle nationale et internationale.

Ainsi, Rabat sera la vingt-sixième ville à porter ce titre depuis sa création en 2001, après Madrid (2001), Alexandrie (2002), Buenos Aires (2011), ou Bangkok (2013). Elle succédera à Strasbourg (2024) et Rio de Janeiro (2025).

Festival International du Film de Marrakech

La 21ème édition du Festival international du film de Marrakech, qui s’est déroulée du 29 novembre au 7 décembre 2024, a présenté une programmation riche et variée. Avec une sélection de films internationaux, des séances de gala, des hommages et une section dédiée au cinéma marocain. Plusieurs célébrités mondiales ont pris part à cet événement.

Le henné inscrit au patrimoine immatériel de l’UNESCO

En 2024, le henné a été inscrit au patrimoine immatériel de l’humanité par l’UNESCO. Cette reconnaissance internationale célèbre une tradition millénaire qui fait partie intégrante de l’héritage culturel du Maroc.

Moussem Moulay Abdellah Amghar

Le Moussem de Moulay Abdellah Amghar, le plus grand moussem du Maroc, avait ouvert ses portes le 9 août 2024 à El Jadida. Pendant dix jours, cette manifestation a réuni des milliers de visiteurs autour d’un programme qui combine culture et divertissement, le tout dans un cadre spectaculaire au bord de la mer.

Festival International de Théâtre de Casablanca

Du 15 au 25 mai 2024, le Festival International de Théâtre de Casablanca a offert aux passionnés de théâtre, de musique et de comédie musicale un programme varié. Des spectacles internationaux et nationaux ont été présentés dans les théâtres de la ville, attirant un large public.

Marrakech, capitale de la culture dans le monde islamique

Marrakech a été choisie comme capitale de la culture dans le monde islamique pour l’année 2024. Cette distinction met en valeur la richesse de la ville en termes de patrimoine, d’histoire et de culture, et renforce son rôle central dans le monde islamique.

Festival des Musiques Sacrées de Fès

Le Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde 2024, organisé en été à Fès, a offert une série de concerts en plein air dans des lieux historiques de la ville. L’édition 2024 a vu la participation de grands noms tels que Sami Yusuf et Khadija El Afrit, et a mis en lumière la richesse spirituelle et musicale de diverses traditions culturelles.

Tbourida Show (Année culturelle Maroc-Qatar)

Le Tbourida Show, dans le cadre de l’année culturelle Maroc-Qatar 2024, a mis à l’honneur cet art traditionnel marocain, inscrit depuis 2021 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité à la fois spectaculaire et emblématique de la culture du Royaume. Ce spectacle a attiré l’attention du public par sa grandeur et la beauté de la tradition équestre.