Vanessa Springora, Pierre Lemaitre et Leïla Slimani sont parmi les stars d’une rentrée littéraire de janvier toujours fournie, juste après le pic de fréquentation des librairies en décembre.

Pas de répit pour les libraires. Le magazine Livres Hebdo dénombre en janvier et février 507 romans, dont 366 en français et 141 traduits. C’est 5,8% de plus qu’en 2024. « Les précédentes rentrées se sont révélées un peu timides » en matière de ventes, d’après l’édito du mensuel spécialisé. « Les éditeurs s’attachent pourtant à renouveler leur offre« , avec 70 premiers romans français.

Des dizaines de nouveautés sortent dès le 2 janvier, qui tombe un jeudi, l’un des jours de la semaine préférés des éditeurs pour leurs parutions.

La tête d’affiche ce jour-là promet d’être le Japonais Haruki Murakami. Ses nombreux fans attendent depuis plus d’un an et demi la traduction française de « La Cité aux murs incertains » (éditions Belfond).

Ce sera aussi le retour en librairie de Vanessa Springora, cinq ans jour pour jour après « Le Consentement », l’un des événements éditoriaux de ces dernières années, où l’éditrice revenait sur sa relation sous emprise avec l’écrivain Gabriel Matzneff quand elle était adolescente. « Patronyme » (éditions Grasset) est une enquête sur le grand-père tchèque de l’autrice, dont elle a trouvé deux photos en uniforme nazi.

Cette rentrée d’hiver 2025 est celle du lancement pour de nouveaux venus dans l’édition littéraire, marché où il est difficile de se faire une place.

Hugo Publishing (groupe Glénat) inaugure un label de romans noirs, baptisé Impact, avec « Génisse » de l’Américaine Mary Kate Williams le 8 janvier.

Trilogie, tétralogie

Le Soir venu est une maison fondée par le suisse Jouvence (groupe Flammarion). Son premier titre le 13 janvier est un joli coup éditorial: « Margo a des problèmes d’argent » de l’Américaine Rufi Thorpe, adapté en série pour Apple TV+ courant 2025 avec Nicole Kidman.

Enfin, Les Nouveaux Éditeurs, groupe fondé par un ancien patron de Hachette Livre, lancent en février les éditions La Tribu, avec Cécile Cayrel (« Aveu de tendresse ») et Jérôme Chantreau (« L’Affaire de la rue Transnonain »).

Mais l’attention des lecteurs devrait se porter avant tout sur des valeurs sûres, auteurs vus à la télévision et lauréats de prix. De Leïla Slimani, prix Goncourt 2016, « J’emporterai le feu » chez Gallimard, dernier volet de la trilogie « Le Pays des autres », sur le Maroc après l’indépendance, est publié le 8 janvier.

De Pierre Lemaitre, prix Goncourt 2013, « Un avenir radieux » chez Calmann-Lévy, troisième volet de sa tétralogie sur les Trente Glorieuses, sort le 21 janvier.

Les éditions Albin Michel parient le 16 janvier sur deux volumes, soit 800 pages et 43,90 euros au total, de Jean-Christophe Grangé, « Sans soleil ».

Frédéric Beigbeder, dans « Un homme seul » chez Grasset le 8 janvier, évoque son père Jean-Michel, « un Français qui s’est cru Américain alors qu’il était Anglais ». Et Philippe Besson, dans « Vous parler de mon fils » le 2 janvier chez Julliard, évoque le suicide d’un adolescent harcelé.

L’une des curiosités est le premier roman d’un écrivain sous pseudonyme, Marceau Miller, avec « Le Roman de Marceau Miller » (17 janvier). Son éditeur, La Martinière, dit avoir déjà monnayé des traductions et un projet d’adaptation audiovisuelle.

Parmi six « incontournables » de Livres Hebdo, deux sont aussi sur la liste de l’un rares prix littéraires de cette rentrée de janvier, le Grand Prix RTL-Lire décerné en mars: « Ta promesse » de Camille Laurens (Gallimard) et « De nos blessures un royaume » de Gaëlle Josse (Buchet-Chastel).

Jean Echenoz, prix Médicis 1983 et Goncourt 1999, concourt également à ce Grand Prix, avec « Bristol », toujours aux éditions de Minuit.