La romancière Franco-marocaine Leïla Slimani présidera le jury de l’édition 2023 du prix international Booker, rapporte le magazine britannique The Bookseller.

Il s’agit d’un prestigieux prix littéraire qui aura lieu en mai 2023 à Londres. Et c’est la journaliste et écrivaine franco-marocaine qui présidera le jury. Elle sera rejointe par Uilleam Blacker, l’un des principaux traducteurs littéraires britanniques de la langue ukrainienne, Tan Twan Eng, le romancier malaisien présélectionné par Booker, Parul Sehgal, écrivain et critique au magazine américain New Yorker ainsi que Frederick Studemann, rédacteur littéraire au Financial Times.

«C’est un grand honneur et une grande responsabilité de remettre ce prix prestigieux à un romancier et à son traducteur dont les talents leur ont permis d’être lus par des lecteurs anglophones», a déclaré Leïla Slimani au journal britannique.

Un prix, puis un succès

En effet, le gagnant reçoit une récompense de 50.000 livres sterling (600.000 DH), divisée à part égale entre l’écrivain et son traducteur. Sous sa mouture originale, le lauréat peut également désigner un ou plusieurs traducteurs avec qui partager la récompense. La meilleure fiction traduite sera sélectionnée parmi des entrées publiées au Royaume-Uni et en Irlande entre le 1er mai 2022 et le 30 avril 2023. Un prix de 5.000 livres sterling sera discerné à chacun des titres présélectionnés.

«Dirigés par Leïla Slimani, les cinq juges du prix international Booker 2023 apportent une richesse de talents et une expérience mondiale en tant qu’écrivains, critiques, traducteurs – et surtout en tant que lecteurs», explique au magazine The Bookseller, Fiammetta Rocco, administratrice du prix international Booker. La liste des 12 ou 13 livres dudit prix sera annoncée en mars 2023 et la liste restreinte de six livres en avril. Le titre gagnant sera dévoilé lors d’une cérémonie en mai à Londres.

Le gagnant de 2022, Tomb of Sand, écrit par Geetanjali Shree et traduit par Daisy Rockwell, a été acclamé par le public et la critique. Le roman est entré dans l’histoire en tant que premier livre écrit en langue indienne à avoir remporter le prix. Tilted Axis, l’éditeur britannique du livre, avait commandé une réimpression de 15.000 exemplaires le lendemain de l’annonce du prix international Booker 2022 et les ventes au Royaume-Uni avaient augmenté en volume de 877% la semaine suivante.

Mais avant cet énorme succès, Tomb of Sand n’avait pas d’éditeur américain et n’avait eu droit à aucun article dans la presse britannique. Le livre a ensuite été salué comme «un triomphe de la littérature» par le Financial Times et comme «un roman d’une énorme intelligence» par le Daily Telegraph. Et l’éditeur américain HarperVia a acquis les droits du livre.