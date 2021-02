Il s’agit là d’un des plus fameux tableaux de l’ancien premier ministre britannique Winston Churchill. La prochaine vente aux enchères promet un record.

La maison Christie’s a annoncé la vente aux enchères le mois prochain du fameux tableau «Tour de la mosquée Koutoubia», de Winston Churchill et actuellement propriété de l’actrice américaine Angelina Jolie, rapporte le journal Arab News.

Ce tableau figure parmi la collection de plus de 500 toiles de l’ancien Premier ministre du Royaume-Uni, qui a découvert la peinture à ses quarante ans. Mais le tableau en question est «probablement son travail le plus important», affirme Nick Orchard, chef du département d’art britannique moderne de Christie’s.

En effet, il s’agit du seul tableau peint par l’homme d’État durant la seconde Guerre Mondiale (1939-1945). Churchill l’a peint «après la conférence de Casablanca de janvier 1943, lorsque lui et Roosevelt ont panifié la défaite de l’Allemagne nazie», poursuit la même source.

Lire aussi: La petite-fille du président Roosevelt invitée au Maroc

Les deux hommes se sont alors rendus à Marrakech, pour que Churchill puisse montrer la beauté de la ville à Franklin Delano Roosevelt. L’anglais l’a peint et offert à son homologue américain comme un «souvenir de voyage», écrit le journal.

«Roosevelt a été époustouflé et a pensé que c’était incroyable (…) la lumière au Maroc et à Marrakech était quelque chose qui passionnait Churchill», explique Nick Orchard de Christie’s. «Il aimait l’air sec, la lumière, le soleil et la façon dont il jouait sur les paysages (…) c’est absolument visible ici dans ce tableau», poursuit-il.

Le tableau a été vendu en 1945 par le fils de Roosevelt, après la mort de son père. Angelina Jolie et son ex-mari Brad Pitt l’ont acheté des décennies plus tard, en 2011. Le tableau est aujourd’hui estimé à un prix de 1,5 million de livres à 2,5 millions de livres (2,1 millions de dollars à 3,4 millions de dollars).