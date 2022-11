Pour le second rendez-vous « des meilleurs du stand-up de Paris » à Casablanca, le jeune humoriste Mimo Lazrak invite une nouvelle kyrielle d’artistes au Studio des Arts Vivants, le lundi 12 décembre prochain. Voici la programmation.

«Inviter à Casablanca les meilleurs et la relève du stand-up français», c’est l’idée du jeune humoriste casablancais Mimo Lazrak qui vient d’annoncer la deuxième édition de son événement prévu lundi 12 décembre prochain, à 21h, au Studio des Arts Vivants.

Le public de la capitale économique pourra découvrir pendant une heure et demie une nouvelle sélection d’artistes plus ou moins expérimentés: le YouTubeur aguerri Hugo Tout Seul, Mimo Lazrak qui a déjà foulé les planches du Megarama ou de la FOL, les Franco-marocains, Yassine Hitch et Meryem Benoua ou encore Umut Koker. Il y aura aussi des humoristes qu’on retrouve dans les plus grands Comedy Clubs, dont le Paname Art Café, considéré actuellement comme le laboratoire du rire parisien. Enfin, Malik Belkhodja sera aussi de la partie. Aussi drôle que touchant, il a déjà été récompensé du Prix du Jury du festival du rire de l’Institut du monde arabe.

La première édition du Stand-up de Paris à Casablanca avait réuni le 5 juin dernier Nordine Ganso, Younes Depardieu, Ayoub Marceau, Ilyes Mela et Ilyes Djadel.