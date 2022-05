La 27e édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL), prévue du 3 au 12 juin, verra la participation de 712 exposants représentant 55 pays de par le monde, a annoncé, vendredi à Rabat, le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication.

« Un large éventail de publications sera présenté au SIEL, reflétant une diversité et une richesse qui, en chiffres, atteint 100.000 titres », a indiqué le ministère lors d’une conférence de presse tenue pour présenter le programme de cette nouvelle édition, en présence notamment du ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication Mohamed Mehdi Bensaid et du doyen du Corps diplomatique africain accrédité au Maroc, Mouhamadou Youssifou.

Compte tenu de « la désignation de Rabat Capitale de la culture africaine pour l’année 2022 et en reconnaissance des liens pluridimensionnels qui existent entre la culture marocaine et celle des pays africains frères, cette édition met à l’honneur la littérature africaine », a affirmé le ministère dans un document remis à cette occasion.

Cette 27 édition présentera un programme culturel riche et varié, avec six espaces de rencontres et de débats disposés à accueillir un grand nombre de professionnels ainsi que des créateurs, des écrivains et des chercheurs de divers domaines et horizons, issus du Maroc et d’ailleurs.

Au côté des conférences, présentations des nouvelles parutions et soirées de poésie auxquelles vont participer 380 intervenants, d’autres activités auront lieu dont la remise du Prix Ibn Battouta de la littérature de voyage, du Prix des jeunes poètes et du Prix national de la lecture. Diverses activités sont également prévues pour les enfants en matière pédagogique, artistique et scientifique, encadrées par 63 animateurs.

Selon le ministère, la réalisation de ce Salon a été rendue possible grâce au soutien et la mobilisation de plusieurs partenaires dont la Wilaya de la région Rabat-Salé-Kénitra, la Commune de Rabat, le ministère de l’Education nationale, du préscolaire et des sports, la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat et la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement.