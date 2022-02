Dans un communiqué de son bureau exécutif, l’Union affirme avoir appris avec profonde affliction et grande tristesse la nouvelle du décès du grand écrivain et membre de l’UEM Driss El Khoury. Le regretté fut un nouvelliste, un romancier et un écrivain hors pair, qui s’est illustré par son propre style d’écriture et son langage singulier d’expression et de narration qui se sont reflétés dans ses multiples écrits.

Avec la disparition de Driss El Khoury, le Maroc perd un homme exceptionnel, un grand écrivain et un créateur talentueux et engagé, souligne l’UEM, notant que le défunt fut l’une des figures ayant servi la culture, la presse et la créativité littéraire marocaine pendant plusieurs décennies.

Né en 1939 à Casablanca, feu El Khoury fut l’une des personnalités qui ont marqué d’une tonalité particulière la littérature et la presse au Maroc. Il a exercé en tant que journaliste à Al Mouharir puis à Al Ittihad Al Ichtiraki avant de prendre sa retraite. Il laisse à la postérité plusieurs articles publiés dans de nombreux journaux nationaux et arabes. Parmi ses romans figurent Al-Bidayat (Débuts, 1980) et Al-Ayyam wa Allayali (Jours et nuits, 1982).