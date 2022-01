Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille de l’artiste Abdellatif Hilal, décédé jeudi à Casablanca.

Dans ce message, le souverain dit avoir appris avec une profonde émotion le décès du grand artiste Abdellatif Hilal, que Dieu l’ait en Sa sainte miséricorde.

En cette douloureuse circonstance, le roi exprime aux membres de la famille du défunt et à travers eux à l’ensemble des ses proches, à sa grande famille artistique et à tous ses amis et admirateurs, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion suite à la disparition de cet artiste créatif aux nobles qualités.

Le souverain souligne que feu Abdellatif Hilal était l’un des pionniers du théâtre au Maroc qui a enrichi le répertoire artistique national par des oeuvres singulières aussi bien au niveau du théâtre que de la télévision et du cinéma.

Partageant la peine des membres de la famille du défunt suite à cette perte cruelle, la volonté divine étant imparable, le roi implore le Très-Haut de leur accorder patience et réconfort, de rétribuer amplement le regretté pour les services louables rendus à l’art et à sa patrie, de l’entourer de Sa sainte miséricorde et de l’accueillir dans Son vaste paradis.