Coolio, rappeur américain connu pour son tube « Gangsta’s Paradise » sorti en 1995, est mort, a annoncé son manager mercredi. Il avait 59 ans.

Le musicien récompensé d’un Grammy Award est mort à Los Angeles, selon Jarez Posey, ami et manager de longue date de Coolio. La cause de sa mort n’était pas immédiatement connue.

M. Posey a indiqué à TMZ, publication spécialisée dans la couverture des célébrités, que Coolio avait été trouvé inconscient dans la salle de bains d’un ami mercredi après-midi.

JUST IN: Artis Leon Ivey Jr, known professionally as Coolio, died unexpectedly at age 59. The rapper best known for his 1995 hit Gangsta’s Paradise died of a suspected heart attack, although an official cause is yet to be determined. #Coolio pic.twitter.com/xtzK30K3PE

— BNN Newsroom (@BNNBreaking) September 29, 2022