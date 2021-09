L’orchestre philarmonique du Maroc (OPM) accompagneront le 30 septembre prochain, le quartet de Guillaume Lopez pour un concert original au studio des arts vivants.

La compagnie Guillaume Lopez, reconnue pour ses créations à la fois enracinées et vagabondes, poursuit son chemin fait de créations originales et de rencontres. Après l’Orchestre de Chambre de Toulouse, c’est à Casablanca qu’elle se posera invitant, pour le bonheur des mélomanes, le célèbre Orchestre Philharmonique du Maroc pour un dialogue inédit entre musique du monde, musique classique et musiques improvisées. Le tout habilement arrangé par le trompettiste de jazz Nicolas Gardel. Cette rencontre fait suite à la création initiale du quartet « Anda-Lutz » au Maroc il y a deux ans et à leur première collaboration avec l’Orchestre de Chambre de Toulouse.

Au quartet initial constitué de Guillaume Lopez à la voix et aux flûtes, Thierry Roques à l’accordéon, Nicolas Gardel à la trompette et Saïd El Maloumi aux percussions traditionnelles s’ajoutent Laurent Guitton au tuba et Sébastien Gisbert à la batterie et neuf musiciens de l’Orchestre Philharmonique du Maroc parmi les quatre-vingts constituant l’ensemble de l’orchestre.

Artiste accompli

Passeur de mémoire et de frontières, Guillaume Lopez, est un chanteur imaginatif et exigeant qui questionne ses identités multiples et mêle à chacune de ses créations l’Espagne de ses origines, les voix et les musiques du monde méditerranéen.

Artiste accompli en perpétuelle quête de rencontres et de prises de risque, improvisateur imprévisible, mélodiste délicat et auteur singulier, il se distingue par la diversité et l’originalité de ses nombreuses créations musicales Le Bal Brotto-Lopez, Recuerdos, Medin’Aqui, Tres Vidas… Sa démarche artistique réfléchie et assumée, est nourrie et enrichie par ses nombreuses collaborations musicales avec Cyrille Brotto, Eric Fraj, Bijan Chemirani, Thierry Roques, Kiko Ruiz, Les Ogres de Barback… Tant de rencontres qui ont façonné sa musicalité et ouvert son territoire de jeu, sans restriction de style.

Un quartet atypique

La rencontre des cultures, la découverte de l’Autre, les passerelles musicales, le voyage poétique, sont les rêves des musiciens de ce quartet atypique.

Anda-Lutz est la suite logique, et repousse les limites du rêve, Toulouse-Granada-Agadir, voici le pont imaginé par ce quartet entre les pays d’oc, de l’Espagne et du Maghreb. Les notes et les mots se mêlent, la trompette du jazzman Nicolas Gardel insuffle une énergie nouvelle aux influences méditerranéennes du trio initial.

« Anda » en Espagnol pour créer la dynamique, le mouvement, le « en avant !» / « Lutz » en langue d’oc, signifie « la lumière ». Anda-Lutz, vous invite à découvrir l’El Dorado des pays de lumières, l’Al-Andalus.

Tous les 4 compositeurs et aventuriers, les artistes se sont rencontrés au Maroc en novembre 2018, ils y ont mêlé leurs talents, leurs univers et créé ce voyage musical et poétique entre hier et demain, rage et douceur, rêve et réalité dans lequel ils invitent le public.

30 septembre

Studio des arts vivants

38 Bd Abdelhadi Boutaleb, Casablanca

Tél.: 05 22 97 93 20