Le prix de "Créativité arabe 2018" décerné au poète marocain Mohammed Bennis

Le Forum culturel libanais à Paris a annoncé l'attribution de son prix de "Créativité arabe 2018" au poète marocain Mohamed Bennis.

Ce prix vient récompenser, Bennis, une des grandes figures de la poésie arabe, a souligné le président du Forum culturel libanais, Nabil Abou Chakra, cité par le journal Anahar.

Et d'ajouter que Bennis se distingue par son admiration de la poésie à partir d’une expérience humaine tournée vers l’avenir et dans le cadre d'un parcours de savoir attaché à l’ouverture et au concept de la liberté.

Né en 1948 à Fès, Bennis a publié son premier recueil en 1969 intitulé "Avant la parole" suivi de 16 autres et plusieurs ouvrages, études et traductions sur la poésie arabe moderne et l’art plastique.

Fondé en France en 1991, le Forum culturel libanais réunit un groupe d'intellectuels libanais résidant en France et décerne annuellement, depuis plus de deux décennies, deux prix symboliques, l'un pour la créativité libanaise et l'autre pour la créativité arabe.