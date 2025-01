Le compositeur et multi-instrumentiste Mohamed Ben Abdeslam est décédé ce jeudi matin à l’âge de 96 ans. Après une longue carrière artistique, il laisse derrière lui un riche héritage qui a contribué à façonner l’identité de la chanson marocaine pendant plusieurs décennies.

Ce grand artiste, qui avait choisi de vivre dans l’anonymat depuis plusieurs années, compte à son actif plus de 250 compositions, se forgeant ainsi une place parmi les plus grands novateurs dans la chanson marocaine moderne, à l’instar d’Abdelkader Rachdi et Hassan El Qadmiri.

Le défunt s’est distingué par une carrière artistique remarquable. Ses compositions ont été interprétées par des voix légendaires qui ont marqué la scène artistique marocaine.

Ses mélodies n’étaient pas de simples chansons éphémères, mais des œuvres immortelles qui traversent les générations avec la même passion, restant ainsi témoins de son génie et de sa créativité. Il suffit de rappeler que le défunt a contribué à la célébrité de nombreux artistes, tels qu’Ismail Ahmed en composant sa magnifique chanson «Sawelt Alik Al Oud w’Nai». Il a également composé «Al-Bahhara» en 1973 pour la diva Naïma Samih.

Ce compositeur dont la production est aussi immense que grandiose a également composé des chansons pour Mohamed Idrissi, Ghaïtha Ben Abdeslam, Maâti Ben Kassem, et d’autres chanteurs et chanteuses non marocains.

Ben Abdeslam a aussi composé « Ana min ana », écrite par le poète libanais Elias Abu Madi, pour la chanteuse tunisienne Oualaya.

Il a également composé de nombreuses pièces nationales, religieuses, sentimentales et panarabes, telles que «Al-Majd al-Arabi (La Gloire arabe)» en l’honneur de la victoire lors de la guerre d’Octobre 1973, enregistrée en Égypte avec la participation de grands artistes comme Hani Shaker, Mohamed Rushdi, Ghaïtha Ben Abdeslam, le groupe vocal égyptien, ainsi que «Al-Qantara» interprété par Mohamed Fouiteh, Mohamed Mazgueldi et Ahmed Al-Bourzaki, et le poème «Sawt Al-Ahrar» écrit par le leader du Mouvement national Allal El Fassi, et la conversation «Al-Rabati wa Al-Slaoui», parmi d’autres œuvres artistiques.

Mohamed Ben Abdeslam, dont le nom est associé aux plus grands artistes marocains, a réussi à créer une harmonie unique entre la musique traditionnelle et moderne, ce qui fait de lui l’un des piliers de l’art marocain.

Par son départ, la scène artistique marocaine perd l’un de ses plus grands créateurs, mais ses mélodies resteront gravées dans la mémoire des amoureux de la musique marocaine, témoignant de son parcours exceptionnel.