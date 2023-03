« La Conductrice » de Mehdi Ayouche en lice au Festival d’Ismaïlia

Le film « La Conductrice » du jeune réalisateur Mehdi Ayouche représente le Maroc au 24e Festival du documentaire et du court métrage d’Ismaïlia, qui se tiendra du 14 au 20 mars.

La direction du Festival du documentaire et du court métrage d’Ismaïlia a dévoilé la programmation de sa 24e session qui connaîtra la participation d’une centaine de films représentant une trentaine de pays.

Les opus concourront dans quatre compétitions, dont la catégorie longs métrages documentaires, à laquelle 13 films participeront, et 11 courts métrages documentaires.

Le jury courts et longs métrages et documentaires comprend Magid Movatsigye (Suisse), Cecile Tulipolonsky (Allemagne), Koenig Hawally (Cuba) et Miss Darwazeh (Jordanie).

Le Maroc participe à cet événement dans le cadre de la compétition de courts métrages de fiction avec le film « Chiffora » (La Conductrice) du jeune réalisateur Mehdi Ayouche.

Fruit d’une coproduction maroco-norvégienne, le film raconte l’histoire d’une conductrice de bus marocaine qui souffre de la vision patriarcale de la société, étant donné que le métier qu’elle exerce est réservé aux hommes.

Hasna, La Conductrice

Pendant un jour ordinaire pour Hasna, chauffeur d’autobus, les choses changent rapidement pendant ce voyage rempli de surprises qui se termine en cauchemar. Une journée et un voyage qu’elle n’oubliera pas.

Produit par Visa Prod, ce film, dont Mehdi Ayouche est à la fois le réalisateur et le scénariste, a connu la particpation de six interprètes, en l’occurence, Mehdi Chilkhaoui, Maha El Boukhari, Saad Mouaffak, Mohammed Fergani, Ismail Fellahi et Fouad Chendid.

En marge de la projection en avant première de « La Conductrice », Ayouche a déclaré qu’il s’est inspiré d’une vidéo sur YouTube racontant le quotidien d’une conductrice de bus, notamment, les différents types de harcèlement qu’elle subit chaque jour pendant l’exercice de sa profession.

Par ailleurs, l’Allemagne sera l’invitée d’honneur de la 24e édition du Festival, où sept films seront projetés.

Le festival rendra un hommage au directeur artistique, Mahmoud Abdel Samie, et à l’historien du cinéma, Mahmoud Ali et au réalisateur irlandais Mark Cousins.