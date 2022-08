Au Palais des Institutions Italiennes, Tanjazz Festival accueillera des artistes et des musiciens de renom venant de plusieurs pays, dont le Maroc, indique un communiqué des organisateurs.

Le public pourra découvrir la légende vivante du semba angolais Bonga, connu par sa voix rocailleuse et sensuelle, ou le musicien surdoué Mehdi Nassouli, qui fait la fierté de son pays sur la scène internationale.

La scène du festival proposera des pointures du jazz contemporain : le contrebassiste israélien Avishai Cohen, qui se produira en trio, pour partager sa musique profonde et élégante, la voix soprano de la chanteuse sud-coréenne Youn Sun Nah, et la trompettiste d’origine bahreïnie-britannique Yazz Ahmed et son style jazz arabe psychédélique.

Lire aussi. Festival Samaâ Marrakech des musiques soufies revient en octobre

Cette édition verra également la participation du pianiste autodidacte britannique Alfa Mist, avec son style créatif associant des impros jazz mélancoliques, soul et hip-hop alternatif le plus raffiné.

Le nouveau format de Tanjazz offrira ainsi trois jours de fête avec plus de 20 concerts au sein du Palais (accès payant), mais aussi des concerts et de multiples animations gratuites, que le public découvrira à travers différents circuits dans la ville.

Swing, Blues, Rock, Soul, World Music et Electro Jazz, la programmation de cette année sera particulièrement attractive. Le Line-up illustrera les ambitions et l’engagement du festival à offrir au public – Tangérois fidèles ; festivaliers venus de Casablanca, Rabat et de l’ensemble du Maroc, mais aussi les nombreux étrangers habitués de Tanjazz -, une magnifique reprise après deux années de privation.