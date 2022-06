Le Festival de musique urbaine, L’Boulevard, est enfin de retour après deux années de pause imposée par la pandémie du covid-19.

Pour sa vingtième édition, L’Boulevard aura lieu du 23 septembre au 2 octobre 2022 au stade du R.U.C. à Casablanca, annonce l’association EAC-L’BOULVART dans un communiqué parvenu à H24Info.

« Fidèle à sa vocation de défricheur de talents nouveaux, L’Boulevard lance dès le 6 juin, son appel à candidatures pour la compétition Tremplin. Destinée aux artistes et formations marocaines ou installés au Maroc, cette compétition couvre les trois catégories suivantes: Rock/ Metal, Rap/Hip Hop et Fusion/ Autres musiques actuelles », annonce également la même source.

Les organisateurs indiquent par ailleurs que les artistes qui souhaitent participer à cette vingtième édition « sont appelés à remplir le formulaire de candidature et à l’accompagner d’une maquette audio, d’une vidéo, de photos, d’un plan de scène et d’une fiche technique. Le formulaire devra être validé et les documents transmis à l’adresse tremplin2022.lboulevard@gmail.com avant le 15 juillet 2022 à minuit ».

Le formulaire de candidatures est disponible en français et en arabe sur le site: www.boulevard.ma