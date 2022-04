Après deux ans d’absence, le Jazzablanca Festival tiendra sa 15e édition du 1er au 3 juillet 2022, annonce le comité d’organisation.

L’univers Jazzablancais est de retour pour des concerts en plein air, ambiance éclectique, une passion pour le jazz qui s’étend au funk, au pop rock et à la soul music.

Pendant ces deux années d’absence, l’équipe de Jazzablanca a continué à travailler pour offrir aux festivaliers une programmation vibrante. Cette année, le festival fait peau neuve, en entamant un nouveau chapitre placé sous le signe de l’intensité. Avec un format de trois jours, le festival propose une programmation inédite, indique le communiqué, sans dévoiler de noms pour le moment.

Le festival Jazzablanca a été lancé en 2006 et s’est vite imposé comme référence pour les amateurs de Jazz et de musiques actuelles. Les éditions 2020 et 2021 ont été annulées à cause de la pandémie mondiale du Covid-19.