L’édition 2022 du Festival du Film du Sud, prévue du 06 au 10 novembre prochain à la ville israélienne de Sdérot, célèbre le cinéma marocain.

« Nous sommes heureux d’accueillir cette année avec les couleurs audacieuses, les images et le charme de la culture marocaine, et de vous présenter un programme spécial sur le cinéma marocain contemporain », ont souligné les organisateurs dans un communiqué.

Au cours de cette édition, des films du réalisateur Hicham El Asri seront projetés en sa présence, en plus d’organiser un colloque sur le cinéma marocain en présence de critiques et cinéastes marocains, ajoute le communiqué.

Dans le cadre du Festival du film du Sud, les films réalisés dans le cadre du projet « se souvient de Marrakech » qui traite du thème « Les juifs de Marrakech entre le présent et le passé », seront également projetés. Il s’agit d’une production conjointe de cinq courts métrages documentaires entre l’École des arts audiovisuels de Sdérot, le Programme Maher de l’Université polytechnique Mohammed VI de Benguerir et le Gesher Multicultural Film Fund.

Lire aussi. Cinéma: les perspectives de coopération maroco-israélienne examinées à Haïfa

Ces courts métrages présentent diverses perceptions et points de vue sur la communauté juive du Mellah de Marrakech, dont il ne reste que quelques-uns. L’accent qui sera mis sur le cinéma marocain au Festival du film du Sud découle de la nostalgie, ajoutent les organisateurs, notant qu’aujourd’hui, une coopération entre plusieurs parties en Israël et au Maroc, privées et publiques, a permis d’entamer le projet « se souvient de Marrakech », en tant que contribution majeure.

D’autre part, le festival accueillera des cinéphiles et des spécialistes notamment du Festival de l’Immigration à Agadir. Une séance spéciale de débat sera également organisée sur le cinéma marocain contemporain animée par Samir Belaiachi, et des lectures de poésie seront faites par des poètes israéliens d’origine marocaine animées par le poète et doyen de l’École des arts audiovisuels de Sdérot Sami Shalom Chetrit, selon la même source.

D’autre part, la réalisatrice Simone Bitton, qui présentera son nouveau film « Visite », participera au Festival du Film du Sud, précise le communiqué, faisant savoir que le festival proposera également une avant-première de courts métrages de l’École Supérieure des Arts Visuels de Marrakech, en présence de Vincent Melili, directeur de l’école.

La réalisatrice Isa Jenini sera l’invitée aussi d’honneur du festival pour parler de son expérience de juive marocaine, en tant que cinéaste dans les villages et les montagnes du Maroc.