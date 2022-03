Après deux reports consécutifs, le prestigieux Festival international du film de Marrakech est de retour pour sa 19e édition du 11 au 19 novembre 2022.

La prochaine édition du festival international du film de Marrakech (FIFM) se tiendra suivant un format tenant compte de l’évolution de la situation sanitaire au Maroc et dans le monde, indique la Fondation du festival dans un communiqué, annonçant ainsi le retour de cette grande messe du septième art.

La 19e édition du festival avait été reportée à une date ultérieure l’année dernière compte tenu de la situation sanitaire mondiale, marquée par la propagation rapide du Covid-19.

Toutefois, en 2020 et 2021, la Fondation du FIFM avait organisé les 3e et 4e éditions digitales des Ateliers de l’Atlas, programme de soutien des professionnels arabes et africains, créé en 2018 et qui a depuis accompagné 88 projets et films dont plusieurs ont été primés dans des festivals, rappelle le communiqué.