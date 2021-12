Le Festival des « Andalousies Atlantiques » 2021, prévu fin décembre à Essaouira, a été reporté jusqu’au printemps 2022, a annoncé, mercredi, l’Association Essaouira-Mogador, organisatrice de l’événement.

« La situation marquée par l’incertitude où l’ombre de la pandémie continue de planer, nous impose à opter pour le report du festival jusqu’à mars 2022, dans l’espoir que les choses s’arrangent d’ici le printemps », lit-on dans un communiqué du comité d’organisation de ce rendez-vous artistique annuel, dont le rayonnement et la notoriété ont transcendé largement les frontières nationales.

Le festival des Andalousies Atlantiques d’Essaouira, le seul au monde à réserver ses scènes aux seuls musiciens et chanteurs Juifs et Musulmans, s’est, en effet, imposé au fil des années comme une référence qui fait l’unanimité au Maroc et à l’étranger, rappelle la même source. « En attendant de communiquer les dates exactes, nous mettons tout notre cœur à l’ouvrage et nous continuons à préparer notre prochaine édition des Andalousies Atlantiques », souligne le comité d’organisation de cette manifestation culturelle d’envergure. « Une édition qui nous permettra, nous l’espérons tous, les retrouvailles tant attendues entre le festival et son public », conclut la même source.