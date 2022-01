Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat sous la présidence du chef de gouvernement, Aziz Akhannouch, a approuvé le projet de décret N° 2.21.547 modifiant le décret N°2.02.423 du 27 Rabii Al Aoual 1424 H (29 mai 2003) portant autorisation d’indemniser les chargés de prodiguer les cours dans certains conservatoires et instituts de danse affiliés au ministère de la Culture.

Présenté par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaïd, ce texte vise à modifier les dispositions de l’article 2 dudit décret afin de changer et d’adapter la dénomination des certificats délivrés par ces Instituts aux nouvelles dénominations édictées par le décret N°2.19.1078 du 02 Rajab 1441 H (26 février 2020) portant réorganisation des conservatoires de musique et d’art chorégraphique, indique un communiqué du ministère délégué chargé des Relations avec le parlement, Porte-parole du gouvernement.

En vertu dudit projet, la dénomination de ces certificats sera comme suit: « Certificat de troisième cycle au lieu du prix honorifique, qui donne droit à une indemnité de 68 dirhams par heure » et « Le certificat de deuxième cycle au lieu du premier prix, qui donne droit à une indemnité de 52 dirhams par heure », précise la même source.