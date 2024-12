Le chanteur populaire égyptien Ahmed Adawiya est décédé dimanche soir à l’âge de 79, des suites d’une longue maladie, ont rapporté les médias locaux.

Considéré parmi les figures emblématiques de la chanson populaire égyptienne dans les années 70 et 80, Ahmed Adawiya a également laissé son empreinte dans le monde du cinéma en prenant part à plusieurs films à succès produits pendant cette période.

Adawiya était l’une des plus importantes voix ayant réussi à exprimer le pouls de la rue égyptienne, avec sa voix douce et ses mélodies simples et proches du cœur.

Parmi ses titres les plus célèbres figurent « Zahma Ya Donia Zahma », « Salametha Oum Hassan » et « Bint El Sultan ». Le défunt était plus qu’un chanteur, mais un phénomène artistique unique, alliant créativité et spontanéité.