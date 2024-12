La Commission d’aide à la production des œuvres cinématographiques, qui a tenu sa 3e session au titre de l’année 2024 du 9 au 17 décembre, a dévoilé les films et projets admis à l’avance sur recettes pour l’année en cours.

Dans la catégorie de la fiction, la Commission a examiné pour l’avance sur recettes (avant et après production) 5 longs métrages, 3 courts métrages, 50 projets de longs métrages, 4 projets de courts métrages, 5 projets de documentaire et 10 projets pour la contribution à l’écriture du scénario, indique un communiqué du Centre cinématographique marocain (CCM).

Dans la catégorie des documentaires sur la culture, l’histoire et l’espace sahraoui hassani, la Commission a examiné un documentaire candidat à l’avance sur recettes après production et 20 projets candidats à l’avance sur recettes avant production.

Au terme de ses délibérations, la commission a décidé d’accorder, dans la catégorie des films de fiction, une avance sur recette (après production) d’un montant de 600.000 dirhams au film de long « Bro » présenté par la société « Marrakech Tactics » et réalisé par Mansour Mellali, et d’accorder le même montant au long métrage « Taxi Bied 2 Le Convoi » présenté par la société Razane Nour Films et réalisé par Moncef Malzi.

De même, un montant de 500.000 dirhams a été accordé au long métrage « Kanbghik…Talaqni » présenté par la société Camelia Prod et réalisé par Driss Roukhe, tandis qu’un montant de 100.000 dirhams a été accordé au court métrage « Ashmara et Ombre » présenté par la société « Cinemars Films » et réalisé par Driss Mouana, ainsi qu’au court métrage « Clowny’s Mama » présenté par la société « Yandiss Productions » et réalisé par Manal Ghoua.

S’agissant de l’avance sur recettes avant production, la Commission a accordé un montant de 3,2 millions de dirhams au projet de long métrage « Les fils de la louve » présenté par la société « Kasbah Films » et qui sera réalisé par Ismail El Maoula El Iraki d’après son propre scénario.

Le même montant a été accordé au projet de long métrage « Calle Malaga » présenté par la société « Ali’n Productions » et qui sera réalisé par Maryam Touzani, d’après son propre scénario.

La Commission a, en outre, décidé d’accorder 2,5 millions de dirhams au projet de long métrage « Batty » présenté par la société « Yaz Image » et qui sera réalisé par Mohamed Raouf Sebbahi d’après son propre scénario, alors qu’un montant de 2,1 millions de dirhams est accordé au projet de long métrage « Boutidinit » présenté par la société « G. Films » et qui sera réalisé par El Ghali Graimiche, d’après son propre scénario.

Aussi, la Commission a décidé d’accorder un montant de 150.000 de dirhams au projet de court métrage « Il était une fois 1986 » présenté par la société « Iffilms Production » et qui sera réalisé par Mohamed Ali Benkirane d’après son propre scénario.

Le même montant a été accordé au projet de court métrage « Cupidon » présenté par la société « Laboratoires Cinématographiques et technologiques » qui sera réalisé par Marouane Khayyari d’après son propre scénario.

Pour ce qui est de la contribution à l’écriture de scénario, la Commission a décidé d’accorder 100.000 dirhams au projet d’écriture de long métrage « Les oiseaux de Shehrazade » présenté par la société « Oneiris Animation » d’après le scénario de Sofia El Khyari.

De même, un montant de 60.000 dirhams a été accordé au projet d’écriture de long métrage « Resonances » présenté par la société « Mouton Rouge Films » d’après le scénario de Chadi Kelai. Le même montant a été accordé au projet d’écriture de documentaire « Le soleil des autres » présenté par la société « Insight Films » d’après le scénario d’Asmae El Moudir, ainsi qu’au projet d’écriture du documentaire « Cercles » présenté par la société « F.B Production » d’après le scénario de Faiçal Benaghrou.

Concernant la contribution à la réécriture de scénario, un montant de 100.000 dirhams a été accordé au projet de documentaire « Rihlat Al Majd » présenté par la société « Boostart Production » et qui sera réalisé par Lahsen Fareh d’après le scénario de Mohamed Saâd.

La Commission a également décidé d’accorder 80.000 dirhams au projet de long métrage « Aicha Ech-channa, la mère des mamans » présenté par la société « Kama 4 Prod » et qui sera réalisé par El Houari Ghoubari d’après le scénario de Redouane Tijani. Le même montant a été accordé au projet de long métrage « La chevelure de El Batoul » présenté par la société « Ajaad Vision » et qui sera réalisé par Rachid El Hazmir d’après le scénario de Malika Maâlainine.

Pour les documentaires sur la culture, l’histoire et l’espace Sahraoui Hassani, la Commission a accordé une avance sur recettes après production de 400.000 dirhams au film documentaire « Al Mouggar » présenté par la société « Fouya Production » et réalisé par Noureddine Agharas.

La Commission a aussi accordé une avance sur recettes avant production de 500.000 dirhams au projet de film documentaire « Atfal Tibgh » présenté par la société « Monafrique Prodcom » et qui sera réalisé par Zineb El Achhabe d’après le scénario de Rachid El Mouaden.

S’agissant de la contribution à la réécriture du scénario, un montant de 50.000 dirhams a été accordé au projet de film documentaire « Rkis Al Bidane « présenté par la société Naho Multi Services et qui sera réalisé par Aimane Benslimane d’après le scénario de Hassane Yousfi.

La Commission a accordé le même montant au projet de film documentaire « Chour Lemnabha » présenté par la société Aya Media et qui sera réalisé par Fatine Khalkhal d’après le scénario de Hassan Habibi.