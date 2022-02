L’artiste peintre Hossein Tallal est décédé, samedi à Casablanca, à l’âge de 80 ans, a annoncé la Fondation Nationale des musées.

Dans un communiqué, la Fondation affirme avoir « appris ce matin, avec une grande tristesse, le décès de l’artiste Hossein Tallal et présente ses sincères condoléances à la famille du défunt et à ses proches ».

Hossein Tallal était une grande figure de la peinture marocaine contemporaine, un peintre accompli par la touche, le travail plastique mais aussi la pertinence du regard et la signification qui se dégage de ses œuvres, ajoute la FNM.

Né en 1942 à Chtouka (province d’El Jadida), feu Hossein Talal, était le fils de l’une des figures de proue de l’art contemporain marocain, feue Chaïbia Talal.

Le défunt a participé à de nombreuses expositions à travers le monde. Depuis 1967, il a exposé à la galerie la Roue à Paris et au Salon de Mai au Musée d’Arts Moderne de Paris en 1974. Il compte à son actif plusieurs expositions notamment en Espagne, au Danemark, en Amérique et en Égypte

Le regretté est considéré comme l’un des plus grands artistes plasticiens marocains comme en témoignent de nombreuses études et articles critiques qui traitaient de son expérience artistique et célébraient son parcours comme « l’un des symboles de l’art marocain contemporain ».