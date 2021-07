Le tournage de l’adaptation cinématographique du best-seller « L’alchimiste » du célèbre écrivain brésilien « Paulo Coelho » est prévu pour début septembre au Maroc, croit savoir un média US spécialisé.

« Westbrook Studios, Netter Films et PalmStar Media ont fixé la date de début septembre pour commencer le tournage au Maroc de ‘l’Alchimiste’ sous la direction de Kevin Frakes », précise « Deadline Hollywood », un webzine d’information sur le showbusiness.

Le casting du film comprend notamment Sebastian De Souza, Tom Hollander, Shohreh Aghdashloo, Jordi Molla, l’acteur marocain Youssef Kerkour (nominé aux « BAFTA Awards », un prestigieux prix de cinéma britannique), et l’acteur palestinien de renom Ashraf Barhom, indique le média, basé comme son nom l’indique à Hollywood en Californie.

Le film, dont la sortie est prévue fin 2022, est coproduit par Will Smith et Jon Mone pour le compte de Westbrook Studios, Frakes et Raj Singh pour PalmStar et par Gil Netter pour Netter Films.

« L’Alchimiste raconte l’histoire d’un jeune berger andalou nommé Santiago dans une quête épique d’un trésor qui changera sa vie. Le livre est un best-seller international et une œuvre littéraire appréciée », écrit Deadline Hollywood, notant que les acteurs et l’équipe du film cherchent à préserver l’authenticité des lieux narrés décrits dans ‘l’Alchimiste’ entre Espagne et Afrique du Nord », indique Deadline Hollywood.

Lire aussi: « L’Alchimiste » de Paolo Coelho: le tournage du film bientôt au Maroc

Pour le producteur Gil Netter, « les mots de Paulo Coelho sont profonds, et maintenant nous allons enfin pouvoir leur donner vie ».

« L’Alchimiste est perspicace et magique. Il a donné aux gens le courage de prendre des risques et de poursuivre leurs rêves. Maintenant, le film peut faire la même chose », a affirmé Jon Mone, cité par le webzine.

Le réalisateur Frakes a, quant à lui, confié qu’il rêvait depuis longtemps de porter cette histoire au monde, notant que c’est une chose faisable aujourd’hui « d’une manière qui correspond à la vision de Coelho ».

La boîte de production marocaine « Zak Production », fondée par Zakaria Alaoui, va assurer la production exécutive de ce projet ambitieux, ajoute la même source.