Baptisé “Bailar Larache”, le premier festival de danse de cette ville du Nord du Maroc se déroulera du 5 au 7 mai 2022 et mettra en lumière des artistes marocains et espagnols de renom.

La première édition du festival “Bailar Larache”, créé à l’initiative de l’ambassade d’Espagne au Maroc et organisé par la compagnie marocaine Col’Jam, promet un programme riche avec un ensemble de spectacles gratuits.

Au programme, des performances de rue qui seront présentées sur les places Bab Al Bahr et Bab el Mekhzen, une fusion entre la danse aérienne, urbaine et contemporaine présentée par quatre compagnies d’ici et d’Espagne: Cie Col’Jam, Cie Elias Aguirre, Cie IO et la Cie Jil Z, indique un communiqué de l’ambassade espagnole à Rabat.

Par ailleurs, un workshop sera dédié aux jeunes acrobates en formation, ce qui leur donnera la possibilité de travailler leur technique accompagnés de chorégraphes de renom comme Elias Aguirre.

Une performance sera également improvisée par des artistes marocains et espagnols. «Celle-ci permettra de croiser leurs regards autour d’un dialogue artistique et culturel. L’objectif est de favoriser l’interculturalité autour du travail de création et de collaboration», écrit l’ambassade.

Le festival, qui a lieu avec le soutien de la commune de Larache, du Centre Culturel de Larache, et de l’Institut Cervantes de la ville, vous donne donc rendez-vous du 5 au 7 mai prochain pour une édition qui promet.