Les deux sites historiques viennent de rejoindre officiellement la liste des monuments nationaux sur une décision du ministre de la Culture Mohamed Mehdi Bensaid.

La sucrerie de Chichaoua sud, dans la région de Marrakech, et la Kasbah d’El Aïoun Sidi Mellouk, dans la province de Taouririt, comptent désormais parmi les monuments nationaux. Une entrée dans le patrimoine nationale qui a été actée après la publication d’un arrêté du ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication (n° 22.891 du 18 mars 2022) dans le bulletin officiel du 18 avril 2022 (16 ramadan 1443).

Cette décision se base sur la loi n° 22.80, relative à la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d’art et d’antiquité promulguée par le dahir n° 1-80-341 du 17 safar 1401 (25 décembre 1980), apprend-t-on dans le BO.

C’est l’Association des lauréats de l’Institut national d’archéologie et du patrimoine (ALINSAP) qui a fait la demande pour l’inscription de la sucrerie de Chichaoua sud.

Ce site est situé entre Marrakech et Essaouira. C’est un vestige de l’époque saâdienne datant du 16e siècle. « Le site de la sucrerie a été identifié dans les années 50 par Paul Berthier, contrôleur civil adjoint du Protectorat français à Mogador à qui on doit une large contribution à l’étude et à la connaissance des sucreries du sud du Maroc », indiquait en 2019 Abdelfattah Ichkhakh, conservateur de la Médina d’Essaouira, cité par la MAP.

Lire aussi: «Moroccan Heritage», un label patrimoine voit le jour au Maroc

Dans « La canne à sucre, richesse de l’ancien Maroc », extrait de comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (1964), Paul Berthier explique que « le Maroc a été autrefois un pays de sucre ». « Les rois saâdiens faisaient venir d’Italie au Maroc, pour la construction des palais de Marrakech et en particulier du Badi, le marbre de Carrare qu’ils paient en sucre, poids pour poids », raconte-t-il.

Le deuxième site à faire son entrée au patrimoine national, la Kasbah d’El Aïoun Sidi Mellouk se trouve au nord-est du Maroc, à proximité de la frontière algérienne. Et c’est le président de la commune, portant le même nom, qui a fait la demande d’inscription dans la liste des monuments nationaux en novembre 2019.

La ville et sa citadelle dateraient de 1679. Elles auraient été construites sous l’ordre du sultan Moulay Ismail. Des siècles plus tard, sous le protectorat français, environ 1000 habitants s’y seraient installés, dont 156 européens.