« La Marmite de soupe », un roman qui intègre la dimension anthropologique sahraouie

Les intervenants à une conférence, organisée samedi soir à Larache, ont souligné que le roman “Qidr Al Hassae” (La Marmite de soupe) de Mohammed Salem Cherqaoui intègre la dimension anthropologique sahraouie dans l’imaginaire créatif marocain.

Lors de cette rencontre, tenue au conservatoire de musique de Larache, le chercheur en critique littéraire, Mohamed Merzak, a souligné que le roman « La Marmite de soupe » présente un ensemble d’espaces et de faits marquants du Sahara marocain qui nous est très cher, relevant que ce roman, qui raconte avec beaucoup de précision les transformations auxquelles est confrontée toute société traditionnelle, s’inscrit dans le cadre de la « littérature du Sahara ».

Dans une intervention intitulée « La rhétorique du lieu dans le roman de la Marmite de soupe », le chercheur a précisé que le roman a employé des personnages et œuvré à élargir l’espace à travers des faits multiples, notant que ce roman est considéré comme vecteur du patrimoine anthropologique de la région, vu que l’écrivain met en lumière, à travers le narrateur et les autres personnages, le riche patrimoine sahraoui.

Il a assuré que le roman occupe une place importante parmi les œuvres créatives les plus célèbres, grâce à ses espaces et les questions qu’il traite, relevant que les lectures critiques révèlent les mystères du temps et du lieu dans ce roman.

Pour sa part, le président de l’Association des espaces culturels, Aziz Kanjaa, a indiqué que cette rencontre vise à inciter le lecteur à lire les nouvelles œuvres marocaines qui œuvrent pour l’intégration du produit anthropologique sahraoui dans le processus créatif, soulignant que ce roman est « une valeur ajoutée à l’écriture romanesque marocaine, notamment à travers l’intégration du domaine sahraoui dans l’imaginaire créatif marocain moderne ».

Il a fait savoir que cette rencontre, qui s’est déroulée en présence d’acteurs culturels et des férus de la littérature, s’inscrit dans le cadre du programme annuel de l’association, à travers lequel elle oeuvre à présenter nombre de créateurs qui brillent dans les différents domaines de la littérature, notant que l’association s’emploie à rapprocher le livre du public et les écrivains des lecteurs.

De son côté, l’écrivain et journaliste, Mohammed Salem Cherqaoui, a souligné que ce genre de rencontres lui donne l’occasion d’être à l’écoute des critiques au sujet de ses romans « La Marmite de Soupe » et « Emarat al Bir » (Émirat du Puits) , et de découvrir de nouveaux mondes à travers ces œuvres.

Il a relevé que cet événement constitue une occasion pour les critiques de présenter leurs lectures de ces œuvres, notant que le roman « La Marmite de soupe » fait partie de la littérature du Sahara, un genre littéraire qui participe à la transmission du patrimoine de l’oral à l’écrit au profit des étudiants, des chercheurs et à tous ceux qui s’intéressent au désert.

Cette rencontre, animée par l’écrivain Abdelilah Samaa, a été marquée par la signature du roman « La Marmite de Soupe » qui fait 246 pages (format moyen).