La Fondation nationale des musées (FNM) a lancé mercredi une enquête de satisfaction dans ses douze musées répartis à travers le Royaume, dans un esprit d’amélioration des pratiques et des connaissances sur les publics des musées.

Cette étude, qui se poursuit jusqu’au 5 septembre, a pour objectifs de mieux connaître le public des musées, mesurer sa satisfaction et permettre à la FNM de recueillir les données nécessaires pour l’articulation de sa planification stratégique, indique un communiqué de la Fondation.

Les visiteurs peuvent scanner le code QR mis à leur disposition en trois langues (arabe, français et anglais) à travers la billetterie des musées et répondre au questionnaire, précise la même source, notant que la FNM place, via cette étude, le public au cœur de ses préoccupations.