« Abidat Rma, art vivant et patrimoine éternel » est le thème de la 21ème édition du Festival national de « Abidat Rma » qui se tiendra du 1er au 3 juillet sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI.

Organisée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et la province de Khouribga, en partenariat avec l’Office chérifien des phosphates (OCP), la 21ème édition se veut une consécration du rayonnement culturel et artistique de ce rendez-vous important sur l’agenda des festivals de patrimoine au Maroc, indique un communiqué du ministère. Le festival est l’occasion de sensibiliser à la nécessité de préserver ce patrimoine immatériel de grande valeur et de l’intégrer dans la dynamique de développement socio-économique, selon la même source.

L’édition de cette année connaîtra la participation de 40 troupes représentant, entre autres, les provinces de Khouribga, Fkih Ben Saleh, Beni Mellal, Benslimane, Azilal, Settat et Kelâa des Sraghna, en plus de groupes pratiquant d’autres arts populaires qui seront les invités d’honneur de cette 21ème édition, précise le communiqué, ajoutant que cinq grands spectacles de Abidat Rma auront lieu du 1er au 3 juillet.

Par ailleurs, un hommage sera rendu à Aboul Kaddour et Mohamed El Rhazouani, deux doyens de Abidat Rma, et une conférence sera organisée sur « le symbole dans l’art de Abidat Rma » avec la participation d’universitaires et chercheurs.

Le programme de cet événement artistique comporte également des soirées à l’intention des pensionnaires de la prison locale de Oued Zem et de la prison locale de Khouribga.