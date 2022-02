La tournée commerciale du film marocain « Jrada Malha » du réalisateur Driss Roukh a commencé dans les salles de cinéma saoudiennes, pour ainsi être le premier film marocain projeté commercialement dans les salles obscures saoudiennes.

Le film est distribué et commercialisé dans le monde arabe par « MAD Solutions », tandis que « Rowad Media » en détient les droits commerciaux en Arabie Saoudite. La sortie de l’opus dans le reste des pays arabes est prévue prochainement.

Le film « Jrada Malha » a décroché le prix du jury du meilleur film narratif du Festival « Toronto Film Channel » et le prix du meilleur réalisateur au Festival du cinéma méditerranéen d’Alexandrie.

En outre, l’œuvre cinématographique a connu une tournée distinguée dans des festivals internationaux, dont « Buffalo » aux Etats-Unis d’Amérique, le Festival d' »Amsterdam », le Festival du cinéma d’auteur de Rabat, le Festival international du film de Durban, en Afrique du Sud, le Festival de « Montréal », le Festival international du film d’Abuja, au Nigeria, ainsi que de nombreux festivals arabes et internationaux.

Lors de sa première projection arabe qui a eu lieu au Festival du cinéma méditerranéen d’Alexandrie, le film a été largement salué par la critique et les cinéastes.

Le film raconte l’histoire de « Rania », une jeune femme victime d’un complot visant à contrôler, qui se retrouve au centre d’une expérience menée par des personnes à des fins particulières. À cause de cela, Rania a été privée de sa vie et de ses souvenirs et a eu une autre vie marquée par le chaos, l’étouffement et la perte. Du coup, elle a décidé de partir à la recherche de sa vraie vie.

Le film a été tourné à Ifrane, Meknès, Azrou et Ben Smim, et a été universellement acclamé, notamment par les journaux canadiens qui l’ont décrit comme une « expérience amusante et captivante ».