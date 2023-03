Journées du patrimoine: Casamémoire lance un appel à projets

Casamémoire a annoncé jeudi le lancement d’un appel à projets dans le cadre de la 12e édition des Journées du patrimoine de Casablanca.

L’appel à projets est ouvert à tous les acteurs et actrices culturels, artistes, amateurs et amatrices, professionnels et indépendants, « d’ici ou d’ailleurs, souhaitant intégrer la programmation culturelle des Journées du patrimoine à travers un projet d’exposition, de conférence, d’installation, de spectacle ».

Cette édition sera tenue sous le thème « Le Matrimoine, Casablanca au Féminin », indique l’association qui oeuvre pour sauvegarde du patrimoine architectural du XXe siècle au Maroc.

« Chaque édition des Journée du patrimoine intègre une programmation culturelle visant à dynamiser la scène culturelle casablancaise, valoriser le dynamisme de ses acteurs et fédérer les énergies autour de la sauvegarde du patrimoine tout en investissant des espaces et monuments emblématiques », explique Casamémoire.

L’appel à projets lui vise à identifier des projets culturels et artistiques en cohérence avec le thème de cette édition et en ligne avec la vision et les valeurs de l’association, intégrer les projets sélectionnés à la programmation culturelle de l’édition en cours.

Il a également pur objectif d’accompagner les porteurs de projets en leur assurant une plus grande visibilité et en leur facilitant l’accès à certains espaces emblématiques de Casablanca ou à d’autres ressources nécessaires au déploiement de leurs activités.

La date limite d’envoi des candidatures a été fixée au 17 mars 2023.

Casamémoire déploie des efforts énormes pour préserver le patrimoine casablancais. Après deux années d’arrêt dues à la pandémie, les Journées du patrimoine de Casablanca étaient de retour pour une 11e édition sous le thème «La sauvegarde du patrimoine, un effort collectif», en mai dernier et devraient marquer leur retour avec une 12e édition très prochainement.

Après plus de 25 ans de plaidoyer en faveur de la sauvegarde et de la valorisation du patrimoine moderne, l’association Casamémoire a acquis la ferme conviction que ces missions sont l’affaire de tous: citoyens, acteurs publics, entreprises privées, société civile… .

Les 10 éditions réussies des Journées du Patrimoine de Casablanca (entre 2009 et 2018) ont constitué pour les Casablancais une occasion privilégiée de découvrir le patrimoine de leur ville. Consciente du rôle important joué par les visiteurs et la société civile, Casamémoire souhaite à travers cette 11e édition renouer avec son public après ces années de pandémie.