La chanteuse nationale Hajja Hamdaouia a été hospitalisée d’urgence à la clinique Cheikh Zeyd, à Rabat.

La star du chaabi âgée de 91 ans a été transférée d’urgence à l’hôpital Cheikh Zeyd de Rabat dans la soirée du jeudi 1er avril, à la suite d’un malaise.

« Nous avions cru qu’elle allait rendre l’âme, mais, grâce à Dieu, elle s’accroche et nous demandons à son public et à ceux qui l’aiment de prier pour elle », affirme un membre de sa famille à Le360. La chanteuse souffrait d’anémie depuis plusieurs années et devait se rendre à l’hôpital deux fois par mois pour des transfusions sanguines. Son état de santé s’est détérioré ces derniers temps, précise le média.

Selon la même source, son état de santé se serait amélioré dans la matinée du vendredi 2 avril, même si elle est toujours traitée au service de réanimation de l’établissement.

Icône de la musique marocaine ayant bercé plusieurs générations, Hajja Hamdaouia a décidé de se retirer définitivement de la scène artistique en 2020 en cédant les droits de son riche répertoire à la chanteuse Xena Aouita, la fille du célèbre athlète marocain Saïd Aouita.

« J’ai suffisamment donné à la scène musicale marocaine, il est temps pour moi de me retirer, je ne veux pas qu’on me voie tomber sur scène avec mon bendir, je tiens à ma dignité », avait-elle déclaré.