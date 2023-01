L’humoriste Gad Elmaleh présentera au public marocain son dernier spectacle, « D’ailleurs », lors de cinq dates à partir du 29 janvier.

Son film « Reste un peu » paru en salle il y a à peine trois mois, Gad Elmaleh revient sur le devant de la scène avec une nouvelle actualité qui fera plaisir aux Marocains. L’humoriste d’origine casablancaise prévoit une tournée de cinq dates dans son pays d’origine: les 29 et 30 janvier au Studio des Arts Vivants à Casablanca, le 31 janvier au Théâtre Mohammed V à Rabat, et les 3 et 4 février au Palais des Congrès de Marrakech.

Invité hier sur le plateau de l’émission de Cyril Hanouna, Touche pas à mon Poste, Gad Elmaleh a annoncé la nouvelle. « Je joue à Casablanca, Rabat et Marrakech les 29, 30, 31 janvier et 3 et 4 février, et c’est un retour aux sources, je suis très très très heureux. Demain matin les billets sont en vente au Maroc », s’est-il enthousiasmé.

Les dates sont également affichées sur le site officiel de l’artiste et les billets sont d’ores et déjà en vente sur ticket.ma. Le Casablancais a tenu à donner un tarif spécial pour le spectacle dans sa ville de naissance, soit à partir de 250 DH la place, contre 320 DH à Rabat et Marrakech.