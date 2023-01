Victime de son succès, de nombreux couacs sont survenus lors de la vente des billets du spectacle de Gad Elmaleh, en tournée au Maroc la semaine prochaine. La plateforme Ticket.ma se veut rassurante et assure que « tout le monde aura ses billets ».

A la suite de nombreux couacs survenus lors de la mise en vente des tickets pour le dernier spectacle de Gad Elmaleh, « D’ailleurs », en tournée au Maroc du 29 janvier au 4 février, la billetterie en ligne en charge de l’événement réagit et assure que chaque personne aura son billet.

« Certaines personnes se sont retrouvées avec des noms, des dates de quelqu’un d’autre. Nous sommes en train de régler la situation depuis ce weekend. Nous traitons chaque cas, client par client, et tout le monde assistera au spectacle », explique une source au sein de Ticket.ma contactée par H24Info.ma.

La plateforme s’était en effet excusée sur son compte Instagram pour « une contrainte momentanée des paiements en ligne », « indépendante de [sa] volonté ». Notre source nous explique que le souci ne vient pas du site Ticket.ma mais causé par des « délais de traitement bancaire ».

Un retard qui s’explique par l’engouement sans précédent des Marocains pour le dernier spectacle de Gad Elmaleh. « Les billets sont partis en cinq minutes chrono, un record jamais vu (sur notre plateforme) », ajoute notre interlocutrice.

Et d’avertir: « Par mesure de sécurité, nous avons réédité tous les QR codes des billets des personnes qui ne les avaient pas reçus ou qui avaient eu des bugs, il ne faut donc surtout pas acheter de tickets au marché noir ».

Pour rappel, Gad Elmaleh se produit les 29 et 30 janvier à Casablanca, les mardi 31 janvier et mercredi 1er février à Rabat et les vendredi 3 et samedi 4 février à Marrakech. Toutes ces dates affichées sur le site de Ticket.ma apparaissent actuellement « sold out ».