Largement ovationné après sa projection jeudi à Cannes, le film de Nabil Ayouch, « Haut et fort », a laissé la critique internationale sur une note optimiste mais aussi mitigée.

Parmi les 24 films en sélection officielle au festival de Cannes, « Haut et fort », de Nabil Ayouch, figure en bonne place. Dans ses « tops et flops » de l’année, l’AFP a rapporté que le film du réalisateur marocain « a globalement séduit la critique internationale ». « Engagé, enthousiasmant, vibrant, dynamique », c’est ainsi que ce long-métrage est décrit par une journaliste de France TV Info.

Longuement ovationné après sa projection, jeudi 15 juillet, le film raconte l’histoire d’une jeunesse casablancaise défavorisée qui trouve dans le rap et le hip-hop un échappatoire créatif. Mi-documentaire mi-fiction, Ayouch qualifie lui-même son film de « musical mais également social et politique ».

Et avec Spike Lee en président du jury, les commentateurs tablent justement sur un film engagé et politique. Le film marocain aurait donc toutes ses chances de remporter la Palme d’Or.

« Le jury va sûrement craquer dessus », pronostique Jacky Bornet, journaliste à France Info Culture, « même si, cinématographiquement, c’est très pauvre. C’est un faux documentaire ». Dans un article, le site Télérama a qualifié « Haut et fort » d' »hymne courageux et joyeux à la jeunesse », même si l’un de ses journalistes, Samuel Douhaire, l’estime « un peu bancal et très démonstratif ».

« Bancal », c’est aussi l’adjectif employé par Le Monde. Le média parle d’un film qui « manque singulièrement d’intensité en dépit de la générosité des acteurs ». Sur les réseaux sociaux, d’autres critiques de cinéma ou journalistes ont pointé du doigt ce « manque de profondeur » malgré un message intéressant et de « bonnes intentions ».

Les bonnes intentions ne font pas toujours de bons films. S’il est loin d’être raté, c’est dommage que le moins puissant des films de Nabil Ayouch soit celui qui est pour la 1ère fois en compétition.#HautEtFort, malgré son casting vrombissant, manque d’épaisseur.#Cannes2021 pic.twitter.com/4irADwbUnU — Mehdi Omaïs (@MehdiOmais) July 16, 2021

La jeunesse marocaine se révolte contre l’obscurantisme religieux grâce au hip-hop dans #hautetfort de Nabil Ayouch. Timide dans la forme mais puissant sur le fond. Un joli prix du jury au palmarès de #cannes2021 ? pic.twitter.com/fqLOG11URi — Jerome Vermelin (@jvermelin) July 16, 2021

#HautEtFort c’était quand même plus pour la Qunzaine ou UCR, parce que malgré ses bonnes intentions ça reste plutôt fragile pour figurer en Compétition #Cannes2021 pic.twitter.com/Wc9Aciz283 — MaximeB (@MaximeBedini) July 15, 2021

Quelques mots sur #HautEtFort avec l’expression d’une certaine frustration qui m’accompagne malgré des points évidemment très intéressants.https://t.co/lt9DesUShD — Jean-Luc Gadreau 🎙 (@jlgadreau) July 17, 2021

#Cannes2021

C’est pas mal, #HautEtFort, un peu scolaire, mais ça se tient et aussi cucul soit-il, j’aime le message. — Jean-Baptiste Morel (@JB__Morel) July 16, 2021

Pas très convaincu par #HautetFort malgré l’énergie de ses jeunes interprètes. Un bon sujet ne fait pas forcément un bon film. Après ca va plaire à Spike Lee…#Cannes2021 — Yannick Vély (@yannickvely) July 15, 2021

Et si Nabil Ayouch créait la surprise avec #HautEtFort au palmarès de #Cannes2021 ? https://t.co/lTC8Y7DazV — Jerome Vermelin (@jvermelin) July 16, 2021

À 52 ans, Nabil Ayouch est le deuxième réalisateur marocain en compétition à Cannes, après Abdelaziz Ramdani avec « Âmes et rythmes » en 1962. « Haut et fort » créera-t-il la « surprise » de cette saison comme certains le présagent? La cérémonie du palmarès aura lieu ce soir à 19h45 (18h45 heure marocaine) et sera retransmise en direct sur la page YouTube officielle du Festival de Cannes.