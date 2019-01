Expo: la Fondation Société Générale redessine les frontières avec Rihla-Voyage

Fidèle à son engagement en faveur de la culture et des arts, Société Générale Maroc inaugure Rihla-Voyage : une nouvelle exposition autour du cosmopolitisme qui interroge sur les réalités auxquelles renvoie la notion de frontière.

Engagée de longue date dans une politique de mécénat, Société Générale poursuit à travers cette nouvelle exposition son soutien actif en faveur des arts et du patrimoine culturel marocain. Convaincue que la culture est à la fois une nécessité sociale et un facteur de développement individuel et collectif, porteur du mieux vivre ensemble, la banque opte résolument pour un mécénat culturel inscrit dans la durée.

