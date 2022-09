Plusieurs centaines de membres de la communauté marocaine de confession juive, venus des quatre coins du monde, se sont donné rendez-vous, jeudi soir à Essaouira, pour célébrer la Hiloula du Saint Rabbi Haïm Pinto, un moussem religieux qui se tient annuellement dans la Cité des Alizés.

Ce rendez-vous spirituel incontournable se veut une occasion de chaleureuses retrouvailles et de rencontres émouvantes entre les pèlerins et membres de la communauté marocaine de confession juive à travers le monde, pour fêter cet événement phare dans une ambiance empreinte du sceau de la communion, de la convivialité, de la fraternité et du recueillement.

Ainsi, une cérémonie religieuse a été organisée au cimetière de Rabbi Haïm Pinto, en présence notamment du gouverneur de la province, Adil El Maliki, des représentants des autorités locales, des chefs des services extérieurs, des élus locaux ainsi que d’autres personnalités.

Lors de cette cérémonie, des prières ont été élevées au Tout-Puissant pour préserver le roi Mohammed VI et accorder au souverain, au prince héritier Moulay El Hassan, à la princesse Lalla Khadija, et à l’ensemble de la famille royale, santé, bonheur et longue vie.

L’assistance a également imploré le Très-Haut de guider les pas du roi dans son œuvre d’édification et de modernisation du pays et de préserver le royaume et d’assurer sa sécurité, sa quiétude et son progrès.

Par la suite, le gouverneur et la délégation l’accompagnant ainsi que les membres de la communauté marocaine de confession juive ont pris part à une cérémonie haute en couleurs, au cours de laquelle l’assistance a été gratifiée d’un florilège de chansons patriotiques et d’autres puisées dans le riche répertoire musical populaire et judéo-marocain authentique.

A cette occasion, les membres de cette communauté ont brandi des portraits du roi Mohammed VI ainsi que des drapeaux nationaux, une expression éloquente de leur attachement indélébile et immuable au trône alaouite et à la mère-patrie.

Dans une déclaration à M24, la chaîne télévisée d’information en continu de la MAP, le Rabbin David Pinto a fait part de toute sa joie et de sa grande fierté de se retrouver encore, cette année, « dans notre ville natale, Essaouira, après deux années d’absence due aux restrictions liées à la pandémie de la covid-19 ».

« L’atterrissage de l’avion qui nous transportait à Essaouira était un rêve qui se réalise à nouveau. Vive le Maroc et que Dieu protège Sa Majesté le roi Mohammed VI », a-t-il lancé.

« Nous sommes tous des enfants de Sidna Abraham. Nous sommes une famille et nous pouvons beaucoup construire ensemble », a-t-il soutenu.

Le Rabbin David Pinto, qui s’exprimait également lors de cette cérémonie, n’a pas manqué de se féliciter de l’accueil chaleureux réservé aux membres de la communauté marocaine de confession juive, soulignant que « chacun de nous ici est un ambassadeur du Maroc à travers le monde ».

Il a, par ailleurs, mis en avant la dynamique de développement soutenu que connaît le royaume, sous la conduite clairvoyante du roi Mohammed VI.

Pour sa part, El Maliki a indiqué que ce pèlerinage, qui constitue l’occasion pour les fidèles de confession juive de renouer avec leurs racines marocaines, revêt cette année une importance particulière étant donné que les festivités qui accompagnent cet évènement ont été suspendues en raison des restrictions dues à la pandémie du covid-19 durant les années 2020 et 2021.

Toutefois, la présence aujourd’hui d’une forte délégation de près de 1500 pèlerins, venant du monde entier, témoigne sans équivoque de l’attachement renouvelé de la communauté marocaine de confession juive à ses racines et délivre un message de loyalisme et d’attachement profond au trône alaouite et au roi Mohammed VI, a souligné le gouverneur.

Et de poursuivre que ce rendez-vous annuel est une célébration éloquente des valeurs de fraternité et de partage qui « sont le socle de notre pays et qui ne cessent d’être consolidées grâce à l’intérêt particulier que porte le roi à la préservation des liens forts et inaliénables qui unissent l’ensemble des composantes de la nation marocaine quel que soit le lieu de résidence, sur le sol marocain ou à l’étranger.

« Il nous appartient donc à tous d’œuvrer dans le sens des hautes orientations royales, en vue de consolider la solidité exceptionnelle des liens exceptionnels et transgénérationnels qui nous lient tous à notre chère patrie, le royaume du Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi », a-t-il conclu.

Pour leur part, des membres de la communauté marocaine de confession juive, se sont réjouis, dans des déclarations à la MAP, de l’accueil des plus chaleureux qui leur a été réservé, tout en exprimant leur immense joie de renouer avec leurs racines marocaines ainsi que leur attachement viscéral au royaume chérifien.

Ils ont également fait part de leur mobilisation constante en vue d’œuvrer pour le rayonnement de l’image du royaume à l’échelle internationale.

Pour rappel, le Grand Rabbin Haïm Pinto est une personnalité emblématique du judaïsme marocain, au rayonnement national et international, qui a marqué de son vivant l’histoire d’Essaouira-Mogador et son héritage spirituel, religieux et philosophique.