Une exposition photographique inédite, composée de clichés personnels et d’images d’archives, met en lumière la bataille d’Anoual (1921), une page de l’Histoire pourtant taboue en Espagne.

Le Centre d’exposition Fundación Vital (Álava, nord de l’Espagne) accueille jusqu’au 9 janvier l’exposition inédite intitulée «1921 Échos d’un désastre», en référence à la bataille d’Anoual, qui s’est soldée par la victoire des résistants rifains.

Les photos exposées ont été prises par d’anciens soldats engagés dans ces combats, expliquent les organisateurs. «Peu vues et parfaitement conservées», ces images relatent la «défaite spectaculaire et dramatique» de l’Espagne, affirment les deux historiens à l’origine de cette exposition, Germán Ruiz Llanos et Jabi Soto Madrazo.

Des objets d’époque sont également exposés afin de faire plonger les visiteurs «au cœur de ces moments déterminants qui ont marqué les mois dramatiques de 1921», écrivent les organisateurs.

En effet, la bataille d’Anoual, dont on célèbre le 100e anniversaire cette année, n’était pas d’une grande ampleur, mais elle a eu d’énormes conséquences. Elle est même devenue un symbole de la lutte anticoloniale et a marqué un tournant de la résistance contre les forces d’occupation espagnoles et françaises. Elles s’allieront ensuite contre la résistance au Rif et iront jusqu’à user d’armes chimiques interdites.

Un siècle ans plus tard, deux partis espagnols ont rouvert le débat sur ce sombre épisode, demandant au gouvernement espagnol de condamner ces actes et exigé des excuses, au nom de l’État espagnol, pour l’utilisation militaire d’agents chimiques contre la population civile durant la guerre du Rif.