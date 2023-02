Laissé à l’abandon depuis 1974, le Grand Théâtre Cervantès de Tanger va enfin être restauré après la publication, samedi, d’une ordonnance actant le don irrévocable de cet écrin de 1400 places par l’Espagne au Maroc au bulletin officiel de l’Etat.

Le Maroc pourra enfin sauver ce bâtiment mythique, qui fut construit entre 1911 et 1913 par l’architecte espagnol, Diego Jiménez Armstrong.

En vertu de cette ordonnance, le Maroc s’engage à restaurer l’immeuble dans son intégralité, en respectant l’architecture d’origine, tant de la façade que de l’intérieur, et en préservant la conception d’origine du théâtre.

La propriété transférée du Grand Théâtre Cervantès fera partie du « Domaine Privé de l’État marocain » et ne pourra pas être transférée à un tiers.

Cette cession a été matérialisée par un protocole qui, par sa forme et son contenu, constitue un accord international.

Lire aussi: Tanger: un appel d’offres lancé pour la restauration du Théâtre Cervantes

Le Maroc s’engage, à cet effet, à prendre à sa charge la totalité des frais de restauration, de rénovation, de gestion et d’entretien et à maintenir le nom de « Grand Théâtre Cervantès » et à préserver sa symbolique et son histoire.

Le Maroc avait annoncé le 10 février 2019 son intention de restaurer le « gran teatro Cervantes » de Tanger.

L’Espagne avait décidé de céder la propriété de ce chef-d’oeuvre de l’architecture espagnole du XXe siècle qui tombe en ruine en réponse à une offre marocaine de restaurer et gérer le théâtre en contre partie d’en devenir le propriétaire et d’un engagement de sa part de préserver le cachet espagnol dans la programmation culturelle de cette institution.

Le grand théâtre Cervantes de Tanger constitue l’un des édifices culturels les plus importants de la ville du Détroit. Situé non loin de l’ancien port de Tanger récemment rénové, ce bâtiment d’une grande valeur architecturale et culturelle va bientôt être réhabilité, apportant son brin de beauté au nouveau visage de cette cité à la pointe de l’Afrique.