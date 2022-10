Le placement en garde à vue du rappeur ElGrande Toto, qui fait l’objet de cinq plaintes notamment pour « diffamation » et « incitation à la violence », a fait réagir la Toile marocaine.

« Ils sont sérieux avec cette garde à vue de ElGrande Toto ? Il faut même pas parler de ceux qui ont déposé plainte car si on parle d’eux, on risque tous d’être en garde à vue », a déploré un internaute sur Twitter.

Visé par cinq plaintes, trois déposées par des artistes et deux autres par un journaliste et un policier selon l’AFP, le rappeur marocain aux 432,2 millions de vues sur Youtube, a été placé dans la soirée de lundi en garde à vue.

« Les amis, est-ce que c’est vrai que Toto a été arrêté ?!?!?! …Je ne comprends plus rien », a écrit Mobydick, dit Lmoutchou, dans une story Instagram, l’un des rares rappeurs ayant réagi à cette affaire.

ElGrande Toto « a été le bouc émissaire d’un règlement de compte entre partis politiques, le tout alimenté par une presse à deux balles et vendue », estime un autre internaute pour qui son arrestation a pour objectif de « donner l’exemple aux autres ».

ils sont sérieux avec cette garde à vue de Elgrandetoto ? il faut même pas parler de ceux qui ont déposé plainte car si on parle d’eux on risque tous d’être en garde à vue… — Hatimuuus© (@Hatimuuus) October 25, 2022

Je vais résumer le Maroc en 2 catégories

– les anti tassa/3ra/bertouch

– les pro tassa/3ra/bertouch Le challenge du makhzen c’est de les satisfaire tous. Impossible : c’est donc la stratégie essuie glace. Un aller retour incessant entre les 2. El G.T. est une offrande aux anti — Fadel (@fadelabdellaoui) October 25, 2022

مزيانة للكاريير ديال ElgrandeToto يدوز الحبس — modriiga (@awesomesaucce) October 24, 2022

تايقول ليك منين تاتطيح البقرة تايكثرو الجناوا! @elgrandetoto الله يطلق سراحك! ♥️ — SalahEddineBassir 🇲🇦 (@salaheddine0201) October 24, 2022

Ils sont sérieux avec l arrestation de @elgrandetoto ?#wasrot9wdo — Goulag is Wonderful (@Stigy__) October 25, 2022

@elgrandetoto a été le bouc émissaire d’un règlement de compte entre partis politiques le tout alimenté par une #presse a 2 balles et vendu ou pour arrêter l’expansion du #rap et #hiphop au Maroc et donc pour donner exemple au autres. #freetaha #freedomofspeech https://t.co/1ym2j0Wxv8 — Dakhel 🔄 خارج (@dakhel__kharej) October 25, 2022

Au coeur d’une polémique depuis près d’un mois, en raison notamment de ses déclarations dans une conférence de presse où il assumait sa consommation de cannabis, ElGrande Toto a été placé lundi soir par le procureur du tribunal de Casablanca en garde à vue.

Il a accusé de « diffamation », « injures », « menaces » et « incitation à la violence », a indiqué à l’AFP une source judiciaire. Parmi les plaignants, il y a le journaliste et youtubeur établi en Belgique Mohamed Tijjini et le chanteur marocain âgé de 81 ans Abdelwahab Doukkali.

Dimanche, lors d’une conférence de presse qu’il a tenu aux côtés de son avocat, le rappeur marocain a dû présenter ses excuses aux « personnes heurtées » par ses déclarations.