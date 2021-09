Les exploitants de salles de cinéma, producteurs et distributeurs de films ont saisi les différents partis politiques sur leur manque de vision pour le monde culturel et demandent plus de visibilité.

Dans une lettre ouverte adressée aux partis politiques, la Chambre Marocaine des salles de cinéma, la Chambre Marocaine des distributeurs de Films et la Chambre Marocaine des producteurs de Films critiquent «la communication sur le volet culturel» des programmes des partis en lices pour les élections du 8 septembre.

La lettre parvenue à H24 info fait état d’un «manque cruel de visibilité sur les actions prévues par les partis candidats». Les trois chambres évoquent les longs mois de crise traversés par le secteur depuis la propagation du Covid-19, marqués notamment par 15 mois de fermeture totale, suivis par l’instauration d’un couvre-feu nocturne, les laissant dans une situation «délétère».

«Nous attendons des engagements fermes des partis candidats qui permettront au secteur de se reconstruire durant les prochaines années, et de savoir comment ces candidats : vont répondre à la demande plus forte que jamais d’un public ayant également subi ces longs mois de privations», écrivent-ils dans leur lettre.